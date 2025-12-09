Corte de Apelación anula condena impuesta a Wander Franco y ordena nuevo juicio

La Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata anuló este martes la sentencia impuesta al campocorto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, quien había sido condenado a una pena de dos años de prisión por abusar sexualmente de una menor de edad y ordenó un nuevo juicio.

El tribunal acogió el recurso presentado por los abogados de Franco y ordenaron que el pelotero debe ser juzgado nuevamente por otros jueces.

Franco, quien tiene actualmente 24 años de edad, recibió una sentencia suspendida de dos años tras ser declarado culpable por los cargos de abuso sexual.

“La corte entendió que ahí habían muchos vicios, muchas omisiones, muchas cosas y resolvió enviar a un nuevo juicio total”, indicó Teodosio Jáquez, abogado de Wander Franco sobre la decisión de la corte de apelación.

José Martínez Montan, procurador fiscal de la provincia de Puerto Plata, mantuvo su creencia en las pruebas presentadas durante el juicio y espera que igualmente sea condenado ante nuevos jueces.

“Mantener nuestra posición, mantener la acusación”, dijo el fiscal. “En un nuevo juicio se ponderarán nuevamente los procedimientos, nosotros tuvimos ganancia de causa en el primer juicio, y así será en el nuevo juicio”.

Franco fue arrestado en 2024 tras ser acusado de tener una relación de cuatro meses con una adolescente que tenía 14 años en ese momento, y de transferir miles de dólares a la madre de ella para consentir la relación ilegal.

También enfrentaba cargos de explotación sexual y comercial contra una menor, y de trata de personas. Sin embargo fue hallado inocente de esos cargos.

El destino de la carrera de Franco en las Grandes Ligas ha quedado en el limbo, aunque él asegura que sigue entrenando.

Franco firmó un contrato de 182 millones de dólares por 11 años hasta 2032 en noviembre de 2021. Pero vio su estelar carrera interrumpida abruptamente en agosto de 2023, después de que las autoridades dominicanas anunciaron que lo estaban investigando por la supuesta relación con una menor. Franco tenía 22 años en ese momento.