Cabarete Butterfly Effect 2025 rompe récord de participación femenina en su 17ª edición

Cabarete, Puerto Plata, RD. – Con una energía vibrante y el mensaje de “La Valentía” como eje central, del 2 al 5 de julio se celebró en Cabarete la 17ª edición del Cabarete Butterfly Effect, alcanzando un hito histórico con la participación de 160 mujeres, la cifra más alta registrada desde su creación.

Fundado por Michelle Bourdeau, el evento tiene como propósito conectar a mujeres a través de experiencias al aire libre que fortalezcan la confianza, la solidaridad y el crecimiento personal.

Paddleboard, yoga, navegación en catamarán, deportes de viento como el kitesurf (opcional), limpieza de playa y espacios de diálogo inspirador forman parte del diverso programa, diseñado para abrazar la diversidad de capacidades y fomentar una comunidad global de mujeres activas y comprometidas.

La jornada inaugural de esta versión incluyó una cálida fiesta de registro en el hotel Villa Taina, donde las participantes recibieron sus kits con detalles del evento. Al día siguiente, se realizó una significativa limpieza de playa en La Boca, con el apoyo de la fundación Corito Sostenible, enfocada en la recolección de residuos sólidos y la educación ambiental.

Uno de los momentos más enriquecedores de esta edición fue la charla de liderazgo femenino realizado en Ojo Lax Club, donde se dieron cita destacadas mujeres líderes como la doctora Raysa Perrone, fundadora de Green Garden; Martina Holzach, terapeuta de trauma y psicoterapeuta contemplativa; la educadora y promotora de bienestar Sarah Wolf.

Tambien, Laura Peña, fundadora de “She is the Universe”; y Birgitt Heinsen, directora de Responsabilidad Social de Ocean World y presidenta del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata. Todas compartieron sus historias, conocimientos y motivación con las participantes, reforzando el espíritu de empoderamiento femenino que define al evento.

Esta versión también incluyó una jornada híbrida llena de relajación y acción, que inició con una sesión de yoga guiada por Lorena Medina, seguida de una travesía en Paddle board por el río Yásica, conectando profundamente con la naturaleza y el mar.

El día culminó con una alegre fiesta de piscina en Millennium Resort & Spa, donde las participantes celebraron juntas el espíritu de hermandad y logro compartido.

Tanto Michelle Bourdeau como el equipo organizador se mostraron profundamente agradecidas y emocionadas por el crecimiento sostenido del evento, destacando la energía positiva, la conexión entre las participantes y el impacto generado en la comunidad.

De hecho, se contemplan nuevas ediciones en otros destinos del país, expandiendo así la misión de empoderamiento y bienestar femenino a más rincones de la República Dominicana.

El Cabarete Butterfly Effect 2025 contó con el valioso respaldo de RealtorDR, Andari Spa, Fresh Fruit Dominicana, Millennium Resort & Spa, The Noom, AMG Comunica, Travieso, The Beach Box Boutique, Natura Cabana, Global Coralition, Tip Top Catamarán, Ciolko Arts, Isla Academy, 4TW, EPS, Dr. Escobar Jaramillo, The Beach Club by Sea Horse Ranch, Yalla Tapas Bar.

Asimismo, Rugama Tours, Órbita 92.9 FM, Nakamura Seitai, Vela, Ojo Lax Club, Pizzicleta, Onda Natural, Le Bistro, HK Naturals, MRS Take Out, Ceiba Café, Blue Vict Boutique, 100% PAN y Bonsai Poke, quienes hicieron posible la continuidad de esta experiencia transformadora que cada año sigue sumando más alas.

La próxima edición del Cabarete Butterfly Effect ya tiene fecha confirmada: será del 8 al 11 de julio de 2026.