Figuras y programas que marcaron la pauta de la comunicación en Santiago en 2025, según estudio

Un reciente estudio de la firma encuestadora Consulting Research reveló quiénes marcaron la pauta de la comunicación en la provincia de Santiago durante el año 2025, confirmando el liderazgo de figuras, programas y plataformas con una sólida conexión con la audiencia santiaguera.

De acuerdo con la investigación —realizada a 1,293 personas y con un margen de error de 2.98 %— el comunicador José Gutiérrez encabeza la lista de los más influyentes con su programa La Mañana. En los primeros lugares también figuran Los Opinadores, espacio transmitido por Luna TV, así como el propio Luna TV, Canal 25, que se consolida como el canal de mayor preferencia en Santiago.

El estudio señala además que, durante el 2025, los comunicadores más influyentes de Santiago incluyen a David Lantigua, José García, Roberto Tineo, Delvis Durán y Esteban Rosario. En el listado también figuran comunicadores de la talla de Maxwell Reyes, Nelson Abreu, Haime Tomás, Carlos Manuel Estrella y Brenda Sánchez, entre otros, quienes mantienen una presencia constante y de alto impacto en la opinión pública regional.

Programas más influyentes de Santiago

La investigación de Consulting Research también midió los programas de comunicación más influyentes de Santiago, destacándose La Mañana, conducido por José Gutiérrez, Los Opinadores, transmitido por Luna TV, Canal 25, y Los Hijos de Tuta, espacio radial que se transmite por Turbo 98, consolidándose como referencias de alto impacto en la audiencia local.

En el renglón de canales de televisión, Luna TV, Canal 25 ocupa el primer lugar en preferencia, seguido por Teluniverso Canal 29. Mientras que en las plataformas digitales, Luna TV se posiciona como el canal preferido por los santiagueros, seguido por Cibao Noticias.

En cuanto a las emisoras de radio, el primer lugar lo ocupa Primera FM, seguida por Radio Monumental 100.3, consolidándose ambas como las más influyentes durante el año 2025.

Los resultados del estudio confirman el dominio de José Gutiérrez, Los Opinadores y Luna TV Canal 25 en el panorama mediático de Santiago, reafirmando su liderazgo en la formación de opinión pública y en la agenda informativa de la región. ‎