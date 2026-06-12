Vimenca y Western Union reinauguran oficina principal en Santo Domingo

Santo Domingo.- En el marco de la celebración del 37.º aniversario de su colaboración con Western Union, Vimenca reinauguró su oficina principal en Santo Domingo, durante una visita oficial al país de los altos ejecutivos de la compañía global de servicios financieros.

La actividad reunió a representantes de ambas organizaciones, quienes destacaron los logros alcanzados a lo largo de más de tres décadas de colaboración y su impacto en la evolución de los servicios de remesas en la República Dominicana.

La renovada oficina principal incorpora espacios modernos y funcionales orientados a fortalecer la experiencia de servicio de los clientes y responder a las necesidades de un mercado en constante evolución.

Durante el acto, los ejecutivos destacaron la importancia de la relación entre Vimenca y Western Union, una colaboración sostenida y relevante que ha contribuido al fortalecimiento del sector de remesas y a la conexión de millones de dominicanos con sus familiares en el exterior.

“Celebramos con orgullo 37 años de una alianza que ha marcado un antes y un después en el sector de remesas de la República Dominicana. La reinauguración de nuestra oficina principal refleja nuestro compromiso permanente con la innovación, la excelencia en el servicio y la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros durante todos estos años. Junto a Western Union seguiremos impulsando soluciones que acerquen oportunidades y bienestar a miles de familias dominicanas”, expresó Giselle Marie Méndez Sued, vicepresidenta ejecutiva de Remesas y Cambio Vimenca.

La delegación de Western Union destacó el rol de Vimenca como un socio estratégico en uno de los mercados de remesas más relevantes de la región, resaltando el propósito de ambas empresas con la innovación y la excelencia en el servicio.

En ese marco, ofrecer innovaciones de amplio alcance para responder a las necesidades de los clientes en constante evolución— y acompañar el desarrollo sostenido de la categoría de remesas en la República Dominicana sigue siendo una prioridad estratégica.

“La relación con Vimenca es un claro ejemplo de colaboración sostenida y visión compartida. A lo largo de 37 años, hemos trabajado juntos para facilitar conexiones significativas, ofreciendo servicios financieros confiables y accesibles. Esta trayectoria refleja la confianza y el conocimiento profundo del mercado dominicano”, señaló Mauricio García, actual líder regional de Latinoamérica y Caribe de Western Union.

Vimenca y Western Union han mantenido una estrecha colaboración que ha contribuido al desarrollo de una amplia red de atención y servicios de remesas en todo el territorio nacional, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el bienestar de miles de familias dominicanas.