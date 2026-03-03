Vimenca y Western Union amplían su red de servicios con nuevas oficinas en la zona Norte

Santiago.- Con la apertura de nuevas oficinas en puntos estratégicos, Vimenca y Western Union fortalecen su presencia en la zona Norte y amplían su cobertura a nivel nacional. Estas aperturas forman parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de Vimenca y Western Union, que busca ofrecer soluciones más accesibles, seguras y eficientes a todos los dominicanos.

Las nuevas oficinas, ubicadas en Olé Joaquín Balaguer Santiago y Cedaky Mall Puerto Plata, están diseñadas para brindar una experiencia de servicio ágil y cercana, poniendo a disposición del público los productos y servicios del grupo: transacciones de remesas, cambio de divisas, pagos de facturas, courier y otros.

“Con estas nuevas oficinas reafirmamos nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de nuestros clientes, respondiendo a sus necesidades con un servicio de calidad y confianza que nos ha caracterizado por décadas,” expresó Giselle Marie Méndez Sued, vicepresidenta ejecutiva de Agente de Remesas y Cambio Vimenca.

“La zona norte es un eje clave para nuestra operación y estas aperturas fortalecen nuestra conexión con esas comunidades trabajadoras y emprendedoras”, agrega.

Las nuevas sucursales ya están operando en puntos estratégicos, seleccionados con base en la demanda de los usuarios y la oportunidad de generar mayor impacto social y económico. Vimenca y Western Union continúa así su misión de apoyar a las familias dominicanas, facilitando su día a día con servicios integrales bajo un mismo techo, contribuyendo al desarrollo de las comunidades y al bienestar de quienes depositan su confianza en la marca.

Para más información sobre nuestras sucursales y servicios disponibles, le invitamos a visitar www.vimenca.com.do