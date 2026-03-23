Presentan en Alemania obra que reivindica el rol de la mujer rural dominicana

Bremen, Alemania. – La escritora dominicana Rosanna Estenelao German presentó en el Centro Cultural Lagerhaus “Así fueron las cosas: Relatos costumbristas”, una obra que reivindica el rol de la mujer rural dominicana y recupera vivencias que marcaron la vida comunitaria en las décadas de los sesenta y setenta.

La obra reúne historias de la cotidianidad dominicana, entrelazando costumbres, hechos y experiencias que moldearon la vida familiar y el desarrollo humano de la época. De manera ligera y accesible, documenta realidades personales, culturales, ambientales y demográficas, mostrando cómo el quehacer diario —aparentemente pequeño— deja huellas profundas en la identidad colectiva. Los relatos también abordan la evolución de la participación social y política como herramientas de transformación dentro de las comunidades rurales.

Durante la presentación, realizada junto a la Asociación Peruana, Estenelao German destacó la importancia de preservar estas memorias en un contexto donde la tecnología y el ritmo acelerado pueden distanciar a las nuevas generaciones de sus raíces. “Esta obra es un homenaje a nuestras abuelas y ancestros, a esas mujeres que con valentía y trabajo silencioso construyeron las bases de nuestras comunidades”, afirmó.

La autora, residente en Bremen, cuenta con más de 35 años de trayectoria en el trabajo social con mujeres, niños y comunidades vulnerables. Es fundadora y directora de la Fundación para el Desarrollo y Bienestar de la Mujer y la Niñez (FUNDEBMUNI), desde donde ha ejecutado más de 50 proyectos de intervención social. En 2024 fue seleccionada como finalista del premio Mujeres que Cambian el Mundo, otorgado por el Banco BHD.

La publicación está disponible para el público a través de la plataforma Bubok.

Sobre la autora

Rosanna Estenelao German posee formación especializada en diseño y gestión de políticas sociales y ha sido reconocida por diversas instituciones nacionales e internacionales por su labor comunitaria. En 2009 recibió la visita de la Reina Doña Sofía de España en reconocimiento a su trabajo en San Cristóbal. Actualmente continúa desarrollando iniciativas educativas, sociales y culturales desde Bremen.