Premio Zayed a la Sostenibilidad recibirá postulaciones hasta el 22 de junio

A un mes para el cierre del Premio Zayed a la Sostenibilidad, la organización hace un llamado a pequeñas y medianas empresas (PYMEs), organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias a presentar sus soluciones sostenibles y de impacto significativo, orientadas a transformar la calidad de vida de las personas y convertirse en agentes de cambio.

Las postulaciones están abiertas hasta el próximo 22 de junio: puede inscribirse aquí. Para fomentar la participación se aceptan inscripciones en español.

Para el ciclo 2027, el Premio ha incrementado su fondo a US$7,2 millones, otorgando US$1 millón a cada ganador en las categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Acción por el Clima. En la categoría Escuelas Secundarias Globales, seis ganadores podrán recibir hasta US$150.000 cada uno para lanzar o ampliar sus proyectos.

Además, los finalistas del Premio también recibirán apoyo financiero. En cada categoría, los finalistas obtendrán US$100.000, mientras que los finalistas de Escuelas Secundarias Globales recibirán US$25.000. Esto reconoce el potencial de las organizaciones que alcanzan la etapa final de evaluación, ayudando a que más innovaciones de alto impacto aceleren su trabajo y amplíen su alcance.

Los proyectos ganadores o finalistas serán reconocidos globalmente, a través de la plataforma internacional del Premio, integrándose a una red de ganadores anteriores y expertos líderes en sostenibilidad. Esta visibilidad ayuda a abrir puertas a nuevas alianzas, oportunidades y crecimiento futuro.

Evaluación con criterio internacional

Los candidatos deben presentar una solución sostenible y demostrar resultados en tres criterios fundamentales: impacto, innovación e inspiración. En el caso de las PYMEs y ONG su solución debe estar en funcionamiento; mientras, a las Escuelas Secundarias Globales se les permite presentar proyectos o propuestas en funcionamiento o en papel, demostrando que son dirigidos por estudiantes y basados en uno o más de los cuatro sectores de sostenibilidad.

La evaluación de cada postulación consta de un proceso de tres etapas. Primero, todas las solicitudes son revisadas para verificar que cumplan con los criterios de evaluación, lo que permite al Premio identificar las postulaciones calificadas y seleccionar a los candidatos elegibles.

Posteriormente, se realizan evaluaciones por un Comité de Selección compuesto por paneles de expertos internacionales independientes, específicos de cada categoría. Las postulaciones preseleccionadas son enviadas al Jurado del Premio, que elige por unanimidad a los ganadores y finalistas en las seis categorías.

Los ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad serán anunciados el 12 de enero de 2027.

Innovación para abordar desafíos globales críticos

Ganadores anteriores de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en sus comunidades gracias al Premio Zayed a la Sostenibilidad, al mostrar su compromiso con soluciones escalables para los desafíos mundiales y el empoderamiento de las personas en su búsqueda de la prosperidad sostenible.

A continuación, algunos de los ganadores de años anteriores:

El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 07 (México, 2025). La escuela fue reconocida por su innovador y significativo proyecto que cultivó 2.000 propágulos de mangle rojo (Rhizophora mangle) durante dos años, utilizando sistemas acuícolas de recirculación (RAS) dentro del laboratorio de la escuela. Estas plántulas serán reforestadas en el ecosistema de la Laguna de Mandinga para combatir el cambio climático mediante la captura de carbono y el aumento de los niveles de oxígeno. Además, los estudiantes participarán activamente en la eliminación del pez león (Pterois volitans), una especie altamente invasora que amenaza la biodiversidad de los arrecifes de Veracruz.

Mamotest (Argentina, 2022), es una pyme de tecnología en salud y la primera red de telemamografía de América Latina, que brinda atención médica de bajo costo a más de 750.000 pacientes y ha generado conciencia entre millones de personas en toda la región. Desde que ganó el Premio, Mamotest ha expandido sus centros de diagnóstico de vanguardia más allá de Argentina a México, Costa Rica, Brasil y España. En Costa Rica, han realizado más de 800 mamografías gratuitas y esperan impactar a 8.000 mujeres durante 2024.

El Instituto Iberia de la República Dominicana (2022) convierte el aceite de cocina usado en biodiésel y lo utiliza para alimentar el generador de la institución. A través de este proyecto, los estudiantes esperan tener un impacto positivo en el medio ambiente e inspirar a los miembros de la comunidad a tomar decisiones más sostenibles. Este proyecto enseñará a los estudiantes a ser emprendedores, a trabajar en equipo y a superar los retos para alcanzar un objetivo.

El Colegio Maia de Guatemala (2019), liderado por mujeres indígenas y enfocado en jóvenes, ganó en 2019 con un innovador proyecto de reforestación urbana y un jardín orgánico sin pesticidas. Situado en Sololá, MAIA empodera a las niñas a través de la educación y el liderazgo, rompiendo ciclos de pobreza y discriminación. Fueron galardonados con el premio Zayed a la sostenibilidad en 2019 en la categoría Escuelas Secundarias.

El año pasado, se recibieron 7.761 postulaciones provenientes de 173 países, lo que refleja el papel continuo del Premio en impulsar soluciones resilientes de alto impacto para algunos de los desafíos globales más urgentes del mundo. A lo largo de casi dos décadas, el Premio ha mejorado la vida de más de 400 millones de personas en todo el mundo, dando continuidad al legado del padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.