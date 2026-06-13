Miss República Dominicana 2026 presenta oficialmente su segundo grupo de candidatas

Santo Domingo.- La Organización del Concurso Nacional de Belleza Miss República Dominicana celebró la presentación oficial del segundo grupo de candidatas que competirán por la corona nacional en la edición conmemorativa de los 70 años del certamen.

El encuentro tuvo lugar en el Paseo de las Estrellas de Downtown Center Santo Domingo. La maestría de ceremonias estuvo a cargo de Delisa Francisco, quien presentó a las jóvenes representantes de distintas provincias y municipios del país, que hicieron su aparición ante el público y los medios de comunicación en un ambiente cargado de emoción y elegancia, con una gran pasarela y recursos tecnológicos.

Imposición de Bandas Provinciales y Municipales, el momento más esperado

El punto más emotivo de la noche fue la tradicional ‘Sash Ceremony’, la ceremonia oficial en la que cada delegada recibió la banda que la acredita como representante de su comunidad. El acto, cargado de simbolismo, reafirmó el compromiso, la responsabilidad y el orgullo de llevar en alto el nombre de su provincia en la competencia nacional.

Una edición histórica con propósito social

La edición 2026 reviste un significado especial al conmemorar siete décadas de participación dominicana en Miss Universo, consolidando al certamen como una plataforma que ha impulsado el desarrollo integral de la mujer dominicana y promovido valores de liderazgo, servicio comunitario y proyección internacional.

En línea con ese espíritu, la organización reafirmó su compromiso social con el respaldo a la Casa del Autismo, iniciativa benéfica que impulsa desde 2022 para brindar apoyo a niños, jóvenes y familias dentro del espectro autista, y a la que esta edición estará dedicada.

Magali Febles, directora general de Miss República Dominicana, expresó su orgullo al presidir la edición número 70 del certamen y destacó cómo la belleza dominicana ha trascendido fronteras a lo largo de siete décadas, sirviendo como embajadora de la cultura y el turismo del país ante millones de televidentes en todo el mundo.

Para Febles, Miss República Dominicana es hoy un legado y una marca país, respaldada por el posicionamiento de la República Dominicana entre las naciones con mayor relevancia en la historia del Miss Universo.

Durante el evento también se revelaron detalles de la gran final del certamen, programada para el jueves 30 de julio de 2026, a las 8:00 de la noche, con transmisión en vivo por Color Visión, Canal 9.

El evento contó con la colaboración de Downtown Center Santo Domingo, Caribbean Cinemas, Color Visión 9, Mamitas, J.P. Chenet, Casa Oliver y Ron Punta Cana Club, Kenard VIP International, Rental Vision, Dr. Christian Podesta, Casa Lidia, Bride To Be, Edoco, entre otros.

Listado de Candidatas, Miss República Dominicana 2026

1. Azua – Melissa Domínguez – @MelissaDominguezC

2. Bahoruco – Rodel Bautista Medina – @RodelBautistaM

3. Comunidad Dominicana EEUU, Norte – Anyelina Abreu Bernabé – @Anyelina.Abreu._

4. Comunidad Dominicana EEUU, Sur – Carolina Lora – @Carolina.Loraa

5. Concepción De La Vega – Melissa Núñez – @MelissaxNunez

6. Distrito Nacional – Elena Izzo – @Eleenn.Ita

7. Duarte – Beverly Vargas – @BeverlyVargas

8. El Cercado – Crisel Ogando – @CriselOgando

9. Espaillat – Shacey Hernández Collado – @ShaceyHernandez

10. Hato Mayor – Kiara Dorset – @KiiaraDorset

11. Higuey – Karla Sansur – @KarlaSansur01

12. Independencia – Keila Lorena Pérez Gutiérrez – @KeilaLorena_

13. Jarabacoa – Franyini Polanco – @franyini

14. Juan Dolio – Sisley Monroe – @SisleyMongroot

15. La Altagracia – Nicky Rijo @J.Nicky_R

16. La Romana – Yisqueiris Del Rosario Fulgencio – @Yisqueiris

17. La Vega – Jailene Hernández – @JaileneHernandezz

18. Monseñor Nouel – Floralba Caba Canela – @FloralbaCaba

19. Monte Plata – Gabriela Fabián Salas – @Gabriela__Fabian

20. Pedernales – Luisa Melisa Guzmán Ogando – @MelisaGuzmanTV

21. Pedro Brand – María Peña Avelino – @_MariaPenaRD

22. Peravia – Bibeybi Báez – @Bibeybi

23. Puerto Plata – Milly Cid – @MillyCidPeralta_

24. Punta Cana – Marielis González – @Mariieelys_

25. Samaná – Valentina Campion – @Valentina_Campion

26. San Francisco de Macorís – Jennifer Dirksz Santana – @JenniferDirkszz

27. San José de Ocoa – Alana Chalas – @AlanaChalas

28. San Juan de la Maguana – Loraine Pimentel – @Pimentel_Loraine

29. San Pedro de Macorís – Martha Acosta – @ing.AcostaMartha

30. Santiago – Paola Michelle Cruz García – @PaolaMichelleDo

31. Santiago de los Caballeros – Perla María Persia Collado – @PerlaPersia_

32. Santiago Rodríguez – Diany Arias – @DianyArias

33. Santo Domingo de Guzmán – Camila Issa – @Camila.Issas

34. Santo Domingo Este – Aema Alcántara – @Aema_Alcantara

35. Santo Domingo Norte – Mayra Joli – @MayraJoli

36. Santo Domingo Oeste – Maité Tiburcio – @MaiteTiburcio_