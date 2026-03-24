MI-EL Christian School presenta nueva identidad institucional en su 25 aniversario

Santo Domingo.- En el marco de su 25 aniversario, MI-EL Christian School presentó oficialmente su nueva identidad institucional, en un acto que reunió a su comunidad educativa y marcó el inicio de una nueva etapa en su historia.

El nuevo logo mantiene los elementos tradicionales que identifican al colegio: el libro, la palmera y el mundo. El libro representa la Palabra de Dios como fundamento de la formación; la palmera simboliza a cada estudiante como líder; y el mundo refleja el impacto que están llamados a tener en la sociedad.

La renovación celebra sus 25 años de trayectoria, destacando el crecimiento de la institución y su compromiso continuo con la formación académica y en valores cristianos.

“Este nuevo logo, más que un simple cambio gráfico, representa nuestro camino de crecimiento y madurez hacia dónde Dios nos está guiando. Refleja quiénes somos, lo que creemos y el compromiso que seguimos teniendo con la formación integral de cada uno de nuestros estudiantes”, expresó la directora general del centro, la Sra. Olga Salcedo, durante el acto de presentación.

El proyecto fue desarrollado por Natalia Lugo, egresada de MI-EL Christian School, promoción 2013, quien lideró el proceso creativo que incluyó la definición de una nueva paleta de colores, tipografías, lineamientos visuales y uniformes para la institución.

Durante el evento, también se presentó el nuevo himno institucional, fortaleciendo los símbolos que representan la identidad del colegio.

Con esta renovación, MI-EL Christian School reafirma su compromiso de formar estudiantes con excelencia académica y valores cristianos, preparados para liderar con propósito e impactar el mundo.

Sobre MI-EL Christian School

MI-EL Christian School (MECS) es una institución educativa cristiana, sin fines de lucro, fundada en el año 2000 en la República Dominicana como extensión de la Iglesia de Cristo Ministerios Elim. Ofrece una formación integral basada en principios bíblicos, excelencia académica y liderazgo, con un programa monolingüe en inglés. El colegio atiende los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.