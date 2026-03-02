Grupo Pluyer inaugura formalmente Pluyer Pollos Parador

Boca Chica, RD.– En el marco de la celebración del fin de semana de la Independencia Dominicana, el Grupo Pluyer inauguró formalmente Pluyer Pollos Parador, un novedoso concepto gastronómico ubicado estratégicamente en la estación de combustible TotalEnergies La Cucama, Boca Chica en la Autovía del Este.

La apertura contó con la presencia de Johan Pluyer, CEO del grupo, acompañado de ejecutivos, clientes, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación. El evento fue amenizado por un DJ y un grupo típico con bailarines folclóricos, resaltando la dominicanidad en cada detalle.

Durante el discurso central, Johan Pluyer destacó: “Aquí encontrarán calidad, rapidez y, sobre todo, el mejor sabor de la zona. Queremos que cada parada sea el momento favorito de su viaje. Desde hoy, somos el sabor que te acompaña”.

Asimismo, subrayó el compromiso de la empresa con el desarrollo de Boca Chica, señalando que el parador cuenta con un retorno que facilita el acceso tanto a los viajeros que se dirigen al Este como a los que regresan a la capital.

Oferta gastronómica y espacios

El parador tiene como producto estrella el pollo en diversas presentaciones: el tradicional pica pollo (pollo frito), pluchurinas, pollo horneado y hamburguesas de pollo. Además, la oferta incluye desayunos variados, café disponible todo el día, helados soft, bebidas refrescantes, así como dulces y quesos típicos dominicanos.

Las instalaciones han sido diseñadas para el disfrute familiar, contando con: Área de mesas climatizada, terraza con vista al Mar Caribe, y jardín con un área especial para fotografías con fondo marino.

Sobre el Grupo Pluyer

Con 12 años de trayectoria en la industria de alimentos y bebidas y sede en Boca Chica, el Grupo Pluyer se consolida como un referente del sector. El grupo es propietario de las marcas: Pluyer Pollos (5 sucursales), Pluyer Pizza (4 sucursales), Pluyer Pollos Parque (parque de diversiones), Pluyer Café (bakery y comida internacional) y ahora Pluyer Pollos Parador.