Futuro ARS celebra encuentro con líderes de gestión humana

Santo Domingo.-En el marco de la conmemoración de su 35 aniversario, Futuro ARS celebró un evento que reunió a más de 300 gerentes y directores de recursos humanos de las principales empresas del país.

El encuentro, realizado en El Embajador, a Royal Hideaway Hotel, se convirtió en un espacio de reconocimiento, conexión y reflexión sobre el papel esencial que desempeñan los profesionales de gestión humana en el desarrollo de las organizaciones y la sociedad.

La velada inició con un ambiente distendido, donde los asistentes pudieron compartir experiencias y fortalecer vínculos estratégicos. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación del humorista Juan Carlos Pichardo, que aportó alegría, bienestar y entretenimiento a la jornada.

Más allá de la celebración, el evento tuvo un claro enfoque: reconocer el liderazgo y la entrega de quienes, día a día, impulsan el talento, cuidan a las personas y sostienen el activo más valioso de toda organización: su gente.

En un entorno laboral cada vez más dinámico y competitivo, la figura del gestor humano se consolida como aliada clave en la atracción, desarrollo y retención del talento.

En este escenario, Futuro ARS reafirmó su compromiso con las empresas y sus colaboradores, presentando su más reciente innovación: los Planes Flex, una propuesta de planes complementarios y voluntarios que ofrece mayor cobertura, prevención y soluciones de salud adaptadas a las nuevas necesidades del mundo laboral.

“Esta noche celebramos a quienes construyen el futuro de las organizaciones: los gestores humanos. En Futuro ARS creemos que cuidar de las personas es más que un proceso administrativo, es una vocación que nos ha guiado durante 35 años. Por eso hoy reafirmamos nuestro compromiso de ser su aliado en el bienestar y desarrollo de su gente”, expresó la Dra. Leyda Rivera, gerente general de Futuro ARS.

Este encuentro confirma el posicionamiento de Futuro ARS como una empresa cercana, innovadora y comprometida con la creación de entornos laborales más saludables, productivos. Con iniciativas como esta, la compañía reafirma que el verdadero valor de una organización se mide en la calidad de vida de su gente.