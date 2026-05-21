Embajada de Estados Unidos celebra lanzamiento de Rumble Cloud en República Dominicana

Santo Domingo.-La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, recibió en su residencia a representantes de los sectores tecnológico, institucional y empresarial para celebrar el lanzamiento de Rumble Cloud en territorio dominicano.

La actividad marcó la presentación oficial de esta plataforma de infraestructura en la nube orientada a ofrecer servicios de alojamiento, almacenamiento y soluciones tecnológicas, iniciativa impulsada por la empresa estadounidense Rumble Cloud en coordinación con la Sección Comercial de la embajada estadounidense.

Durante el encuentro, el consejero comercial de la embajada, Bryan Goldfinger, resaltó la importancia de la innovación tecnológica y la cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana, para fortalecer el crecimiento digital y ampliar las oportunidades tecnológicas en el país.

Goldfinger destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a impulsar la transformación digital, el desarrollo empresarial y la modernización de los servicios tecnológicos disponibles para instituciones y empresas dominicanas.

Asimismo, valoró el potencial de colaboración entre ambos países en áreas vinculadas a tecnología, inversión, infraestructura digital y economía innovadora.

La actividad reunió a empresarios, ejecutivos del sector tecnológico y representantes institucionales interesados en el fortalecimiento del ecosistema digital y las oportunidades de expansión tecnológica en la República Dominicana.

Los organizadores señalaron que la llegada de Rumble Cloud, representa un paso importante para el crecimiento de los servicios de infraestructura digital y computación en la nube en el mercado dominicano.

Rumble Cloud, es un servicio de infraestructura de nube, Cloud Computing, enfocado en ofrecer a empresas y gobiernos una alternativa independiente a los gigantes tecnológicos tradicionales como Amazon AWS o Google Cloud.

La plataforma proporciona una gama de servicios esenciales para el desarrollo y alojamiento de aplicaciones web.