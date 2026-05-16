Dr. Frank Espino pone en circulación su nuevo libro “La humanidad del siglo XXI”

Santiago, RD. — En un ambiente de camaradería profesional, familiar y de amistad, el Dr. Frank Espino, médico gineco-obstetra, puso en circulación su más reciente libro titulado “La humanidad del siglo XXI. Crisis y Transformación”, en el auditorio de conferencias de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte en esta ciudad de Santiago de los Caballeros.

El libro que consta de 382 páginas despierta inmediatamente en el lector interés al contemplar su portada creativa y llamativa, así como por el selecto contenido de cada uno de los capítulos que conforman esta obra de gran envergadura intelectual y cultural, como lo sabe hacer el escritor.

En la obra el galeno y escritor explica que en este siglo la humanidad enfrenta desafíos que ponen a prueba nuestra salud, la manera de educarnos, la relación con el medio ambien­te y la convivencia como sociedad.

“Vivimos entre avances tecno­lógicos sin precedentes y crisis que revelan nuestras fragilidades; desigualdad, conflictos internacionales, deterioro ambiental, tensiones sociales y pérdida de sentido colectivo”, expresa.

Explicó que este libro invita a mirar críticamente nuestra reali­dad contemporánea, pero no desde el pesimismo, sino desde la reflexión consciente y la posibilidad de cambio.

Dijo que, a través de análisis claros, ejemplos cotidianos y orientaciones prácticas, propone caminos para cuidar el cuerpo y la mente, fortalecer la educa­ción, asumir una relación respon­sable con la naturaleza y promo­ver una de respeto, diálogo y solidaridad.

“La Humanidad del Siglo XXI entre crisis y transformación, es la recopilación de mis artículos, sociales, de salud, prevención ambiental, tanto nacionales como internacionales”, subraya.

El prólogo estuvo a cargo del Dr. Francisco Estepa, quien valora el esfuerzo intelectual del Dr. Espino y subraya que “cuando leemos el contenido de estos artículos observamos que van dirigidos a aportar y facilitar conceptos sólidos que nos permitan corregir y dar solución inmediata a los problemas que se presentan cotidianamente.”

Continúa el Dr. Estepan puntualizando que el autor del libro gracias a su “experiencia como catedrático universitario, tuvo la oportunidad de estudiar el comportamiento humano motivando con sus escritos a la reflexión profunda acerca de lo que debemos hacer para convivir en una sociedad de escasos valores que requieren estímulo para el desarrollo integral de la misma”.

Entre los capítulos se destacan “no me sorprende la violencia”, “La hookah y el embarazo”, “¿Qué pasa con la cultura en Santiago?”, “Vacio existencial”, entre otros que motivan a sostener una lectura amena y enriquecedora.

La edición y corrección estuvo a cargo del Dr. Piero Espinal, mientras que el diseño de la portada fue idea y creación de Félix López Torres, la cual invita a la imaginación y la reflexión acorde al título de la obra.

El patrocinio de este libro se hizo gracias al apoyo de la Cooperativa Médica de Santiago de Servicios Múltiples INC. (COOPMEDICA) y la impresión de cada uno de los ejemplares estuvo a cargo de la Editora Opus.