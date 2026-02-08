Congresista Adriano Espaillat valida proyecto literario de Juan Martínez en el Alto Manhattan

Nueva York. – Reafirmando su compromiso con el talento de la diáspora, el congresista Adriano Espaillat validó el proyecto literario Parada 145 del escritor Juan Martínez, durante un encuentro en el Alto Manhattan.

La reunión se produjo tras un evento cultural en la zona, donde José Acosta, director de Comunicaciones en español del congresista, destacó las colaboraciones de Martínez en escuelas y clubes de Washington Heights. Subrayó que sus conferencias sobre resiliencia y superación personal se alinean con los pilares de desarrollo que promueve Espaillat.

El legislador, reconocido defensor del progreso cultural de la comunidad, mostró un genuino interés en el mensaje de propósito y despertar que transmite la obra, orientada al equilibrio social y la paz espiritual.

Durante el intercambio, Martínez compartió su visión con Espaillat, quien acogió con entusiasmo la propuesta y manifestó su disposición de acompañarlo en futuros encuentros con la comunidad, fortaleciendo así el vínculo entre liderazgo político y pensamiento literario.

“Parada 145 es un puente para nuestra gente, y ver al congresista Espaillat valorar esta propuesta confirma que estamos en el camino correcto”, expresó Martínez tras el encuentro, sellado con una imagen que simboliza la unión de ambos en favor del crecimiento colectivo.