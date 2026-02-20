Conferencia debatirá lugar del trabucazo de Mella: ¿Puerta de la Misericordia o Plaza del Matadero?

Con la intención de propiciar un debate desde una perspectiva crítica, sustentado en el contraste de planteamientos de diversos escritores e investigadores, el Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) invita a la conferencia “Mella Disparó su Trabuco en la Plaza del Matadero, NO en la Puerta de la Misericordia. Un momento para cambiar la Historia”, a cargo de José G. Guerrero Sánchez y Edwin Peña.

La conferencia, que da inicio a la serie de coloquios programados para este año, se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero del año en curso, a las 11:00 de la mañana, en la institución museística.

El historiador y catedrático José G. Guerrero Sánchez, director del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), afirmó que una parte significativa de la historia dominicana ha sido construida a partir de tradiciones reproducidas sin el debido análisis crítico ni verificación documental.

En ese sentido, subrayó la necesidad de abordar diversos temas desde las fuentes primarias, sustentadas en hechos, documentos y testimonios de personas que fueron testigos o contemporáneas de los acontecimientos.

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte de Santo Domingo. Para más información, pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al 809 687 6452.