Con gran éxito concluye en Moca la Noche Larga de Museos 2026

Moca, Espaillat.-De manera exitosa y con una masiva participación de jóvenes, familias y representantes de distintos sectores culturales concluyó la celebración de la Noche Larga de Museos 2026, desarrollada los días 15, 16 y 17 de mayo en el municipio de Moca, bajo el lema “Por una cultura de paz y equidad”.

La jornada cultural incluyó presentaciones artísticas, conferencias, actividades educativas y la participación de invitados especiales, en un ambiente dedicado a promover el arte, la cultura y la integración comunitaria.

La presente edición estuvo dedicada al empresario de la radiodifusión Papi Mireles, propietario de Radio Ideal, en reconocimiento a su dilatada trayectoria y aportes al desarrollo de la radio y la comunicación en la provincia Espaillat.

El director del Museo 26 de Julio, Porfirio Méndez, agradeció al pueblo de Moca por el respaldo brindado a esta importante actividad cultural, destacando la activa participación de la ciudadanía durante las diferentes jornadas desarrolladas.

Asimismo, Méndez expresó su agradecimiento a los invitados especiales, gestores culturales, artistas y colaboradores que hicieron posible la realización del evento, resaltando el valor de la cultura como instrumento de convivencia, educación y fortalecimiento social.

Durante los tres días de actividades, decenas de personas disfrutaron de exposiciones, manifestaciones artísticas y espacios de reflexión orientados a fortalecer los valores de paz, equidad y preservación cultural.

Los organizadores valoraron positivamente el entusiasmo mostrado por la población y reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo iniciativas culturales que contribuyan al desarrollo artístico y educativo del municipio de Moca y la provincia Espaillat.

Por Luis Ramón López