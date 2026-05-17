Colgate-Palmolive y la Sociedad Dominicana de Periodoncia realizan caminata

Apoyado por el Colegio Dominicano de Odontólogos y las Sociedad Especializadas y Escuelas Dentales

Santo Domingo.-Colgate-Palmolive y la Sociedad Dominicana de Periodoncia (“SODOPERIO”) eligieron el parque Iberoamericano, para realizar evento deportivo familiar, denominado “Caminata por la Salud de las Encías”.

Dicho evento, no solo fue de salud y bienestar, sino también una verdadera fiesta de comunidad, energía positiva y superación acompañados de profesionales de odontología, socios comerciales, influencers y ejecutivos de los medios de comunicación.

La actividad inició a las 8:30 de la mañana y concluyó alrededor de las 11:00 a.m.. Se enmarca dentro de las iniciativas del Mes de la Salud de las Encías, celebrado el pasado 12 de mayo.

Alrededor de 400 personas participaron en el evento, unidas por esta causa, añadió.

Irma Mauriz, gerente senior de Relaciones Profesionales para el Caribe de Colgate-Palmolive, señaló que la salud de las encías es esencial para mejorar la calidad de vida y generar bienestar. En ese sentido, instó a las familias a proteger y educar sobre los buenos hábitos de higiene oral para cuidar de su salud general, ayudando a evitar enfermedades y mantener un cuerpo sano y una sonrisa brillante.

El Dr. Carlos Tejeda Miqui, presidente de la Sociedad Dominicana de Periodoncia, manifestó que la inflamación de las encías es un problema de salud que debe tomarse con seriedad.

Actualmente existe evidencia científica que relaciona la enfermedad periodontal con condiciones sistémicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Promover la salud gingival es promover bienestar, prevención y una mejor calidad de vida integral.

El evento deportivo familiar concluyó con un rotundo éxito, consolidándose como un espacio vital para la integración comunitaria y el fortalecimiento de los vínculos entre los asistentes.

Pie de foto: Adolfo Rodríguez, Ninoska Abreu, Ana María Carpio, Carlos Mejía ,Miqui, Virginia Laureano, Irma Mauriz, Smailyn Agüero y Ricardo Houellemont.