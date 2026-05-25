Colegio María Auxiliadora celebra 80 años de presencia salesiana y legado educativo en Moca

Moca, Espaillat.-La comunidad educativa del Colegio María Auxiliadora, celebró con gran entusiasmo y espíritu de gratitud el octogésimo aniversario de la llegada de las Hijas de María Auxiliadora a la ciudad de Moca, ocho décadas de una historia marcada por la fe, la educación y el amor al estilo salesiano.

La significativa celebración reunió a las Hijas de María Auxiliadora, religiosas mocanas, exalumnas de todas las promociones, estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, quienes participaron de un emotivo encuentro de familia para agradecer tantos años de entrega, misión y servicio educativo en favor de generaciones de mocanos.

Durante la actividad fueron resaltados los valores y principios sembrados por las Hijas de María Auxiliadora, desde su llegada a Moca, un 24 de mayo de 1946, hace 80 años, consolidando una trayectoria de excelencia académica, formación humana y compromiso cristiano que ha dejado profundas huellas en el corazón de la comunidad.

Los asistentes destacaron que el legado salesiano ha contribuido significativamente a la formación integral de miles de jóvenes, promoviendo una educación fundamentada en la fe, la solidaridad, la disciplina, el amor y la esperanza, siguiendo el carisma de San Juan Bosco y María Mazzarello.

La celebración estuvo cargada de alegría, recuerdos y agradecimientos, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo la misión educativa y evangelizadora que ha caracterizado al Colegio María Auxiliadora durante estas ocho décadas de presencia en Moca.

“Hoy celebramos una historia llena de amor, sacrificio y dedicación, una misión que ha transformado vidas y que continúa iluminando el camino de nuevas generaciones”, expresaron participantes del encuentro.

El octogésimo aniversario representa un momento histórico para la comunidad educativa salesiana y para toda la sociedad mocana, que reconoce en las Hijas de María Auxiliadora un símbolo de servicio, formación y esperanza.

Por Luis Ramón López