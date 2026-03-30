Chef dominicano Elmo Bida es reconocido en la Clase 2026 de “40 Under 40” de Club + Resort Chef

Naples, Florida.- El chef dominicano Elmo Bida, ha sido seleccionado como uno de los destacados “40 Under 40” de 2026 por Club + Resort Chef, (reconocimiento que celebra a los 40 mejores chefs de Estados Unidos antes de los 40 años), y que le califica como joven líder culinario cuya disciplina, mentoría e impacto operativo, está dando forma al futuro de la gastronomía en clubes y resorts.

Y es que, a sus 34 años, Bida se ha consolidado como un referente en la industria por su enfoque único.

“La gran cocina no se trata solo de técnica, sino de respeto hacia los ingredientes, hacia las personas que te acompañan en el trabajo y hacia los invitados que uno sirve”, afirmó Bida.

De igual manera, este nativo de San Pedro de Macorís, externó que le inspira combinar la excelencia culinaria con un fuerte sentido de comunidad.

“Disfruto crear experiencias memorables para los miembros, mientras lidero equipos en entornos donde la consistencia, las relaciones y los altos estándares realmente importan”, comentó.

Grandes retos

Durante su carrera, Bida ha enfrentado desafíos que lo han formado como chef y líder. Desde sus inicios, lideró equipos de cocina en temporadas altas de restaurantes de gran volumen, enfrentando presión constante, escasez de personal y clientes exigentes.

Estas experiencias le enseñaron resiliencia, adaptabilidad y la importancia de la comunicación clara; herramientas que hoy utiliza para mantener altos estándares en su cocina y motivar a su equipo a rendir al máximo.

Su pasión, disciplina y creatividad no solo se reflejan en los platos que sirve, sino también en la cultura de trabajo que fomenta dentro de la cocina. Comprometido con la mentoría y el crecimiento continuo, trabaja incansablemente para fortalecer a su equipo mientras eleva los estándares del lugar.

El reconocimiento de Club + Resort Chef celebra, no solo los logros de Bida, si no también, su filosofía, por eso, siempre aconseja a los jóvenes chefs que buscan destacar en la industria de clubes y resorts.

“Dominen lo básico, manténganse consistentes y abracen la creatividad. Por igual, aprendan a liderar a su equipo bajo presión, sean curiosos sobre cocinas y tendencias, y construyan relaciones sólidas. El éxito proviene de la habilidad, el trabajo en equipo y la adaptabilidad», compartió.

Con esta distinción, Elmo Bida reafirma su lugar como un líder culinario emergente, comprometido con la excelencia y la creación de experiencias memorables, dejando una huella indeleble en la gastronomía de clubes y resorts de todo el país.