Check Point y Asystec presentan conferencia sobre su plataforma de Exposure Management

Santiago.- Check Point Software Techonologies, junto a Asystec realizaron conferencia de las capacidades más avanzadas de su plataforma de Exposure Management, a un exclusivo grupo de profesionales.

Raymond Marcelino, CEO de la empresa ASYSTEC, señaló que la misma se efectuó en unos de los salones del AC Hotel By Marriot, Santiago de los Caballeros. El título de la conferencia ttulada CTEM: De la Visibilidad a la acción, donde los expositores fueron Eliana Wessin Amadis, territory manager; Alexbry Fernández, security engineer y Moisés Acevedo, EM specialist de la empresa Check Point.

Fue una experiencia diseñada para transformar la manera en que las organizaciones gestionan su estrategia de Ciberseguridad, pasando de la simple visibilidad a la ejecución efectiva.

Además, presentaron en un exclusivo encuentro con profesionales donde enfocaron las capacidades más avanzadas de su plataforma de Exposure Management, diseñada para fortalecer la ciberresiliencia de las organizaciones dominicanas.

La conferencia destacó tres pilares clave: Inteligencia de amenazas global para identificar campañas activas, vulnerabilidades explotadas e infraestructura maliciosa en tiempo real.

Priorización de vulnerabilidades basada en explotabilidad real, contexto del negocio y efectividad de los controles existentes.

Remediación segura y automatizada, que permite aplicar acciones como virtual patching y activación de IPS a escala, reduciendo riesgos sin interrumpir la operación.

Con estas capacidades, Check Point reafirma su compromiso con elevar el nivel de seguridad cibernética en la región.