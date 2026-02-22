CEO de Asystec participa junto a Check Point en el Partner event SKO 2026

Denver, Colorado.-En aras de seguir educando y actualizando a todos sus clientes en el área de Ciberseguridad, el ingeniero Raymond Marcelino, CEO de Asystec, participó juntos a sus aliados y lideres internacionales desde el año 2023 Check Point en el Partner event SKO 2026, celebrado en Denver, Colorado.

El ingeniero Raymond Marcelino participó en las presentaciones de los cuatro nuevos pilares de la empresa, se reunió con los lideres de Latinoamérica y manifestó su satisfacción de poder reunirse y conversar con el líder de la empresa, su CEO Nadav Zafrir, en el Colorado Convention Center.

En el evento se conversó sobre el roadmap de soluciones, estrategias y crecimiento en el país y la región, fortaleciendo y ampliando los lazos de negocios entre ambas empresas.

Destacó la importancia del apoyo a nivel ejecutivo y los lideres y representantes locales de la marca, cuya sinergia, apoyo, trabajo en equipo, fortalezas y la alta accesibilidad a sus líderes, ha permitido un crecimiento sostenido y exponencial en los últimos anos a nivel del territorio, lo que ha sido un ejemplo para la región.

También resaltó la fuerte cultura de colaboración entre Check Point y Asystec y la disposición constante y acompañamiento de la marca y sus representantes locales a las iniciativas estratégicas que permiten construir una relación de confianza a largo plazo para el beneficio de la industria y del país.