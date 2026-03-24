Biblioteca Nacional deja abierta convocatoria sexta edición del Concurso Décimas Espinelas

La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) dejó abierta la convocatoria a participar en la sexta edición del Concurso de Décimas Espinelas, que cerrará el viernes 29 de mayo del año en curso.

Está sexta edición del Concurso de Décimas Espinelas está dedicada al tema “Leer alimenta el alma”, por lo que las obras participantes deben abordar esta temática.

Según las bases, disponibles en la página de la institución (https://bnphu.gob.do/), las obras interesadas en concursar deben entregarse en la recepción de la BNPHU, ubicada en la César Nicolás Pensón #91, en la Plaza de la Cultura, desde el lunes 30 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los participantes deberán entregar cuatro ejemplares de su obra, impresos en formato de Word, en hojas tamaño 8 ½ x 11 pulgadas, escritas a dos espacios y con letra tipo Arial Narrow, Calibri o Times New Roman, de 12 puntos.

Los concursantes deben ser dominicanos, residentes en el país o en el exterior y con edad a partir de los 15 años y además utilizar un seudónimo para identificar su obra.

Se otorgará como premio al gran ganador la suma de RD$60,000.00 y un certificado y las menciones sobresalientes, un premio en metálico de RD$15,000.00 cada una.