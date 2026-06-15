Biblioteca Nacional conmemorará natalicio de Pedro Henríquez Ureña

Con diversas actividades la Biblioteca Nacional conmemorará el 142 aniversario del natalicio del educador y filólogo Pedro Henríquez Ureña, incluyendo una ofrenda floral en el Panteón de la Patria, donde reposan los restos del humanista dominicano, nacido el 29 de junio de 1884.

La ofrenda floral será depositada en su sepulcro del Panteón de la Patria, por una comisión encabezada por el director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), el periodista y académico Rafael Peralta Romero e integrada por colaborades de la institución.

El programa conmemorativo del natalicio de Henríquez Ureña incluye la inauguración de una muestra bibliográfica, en el vestíbulo de la BNPHU.

A partir de la seis de la tarde de ese mismo día será efectuada la ceremonia de entrega del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2026 al escritor César Sánchez Beras, seleccionado como ganador de ese galardón este año.

La entrega del Premio a Sánchez Beras, a la que han sido invitados el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo y la primera dama, Raquel Arbaje de Abinader, se llevará a cabo en el auditorio Juan Bosch.