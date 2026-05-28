Autozama presenta el libro Santo Domingo: ayer, hoy y mañana

La obra llama a repensar la ciudad desde la movilidad y la planificación urbana

Santo Domingo.- En el marco de la celebración de su 80 aniversario, Autozama presentó el libro Santo Domingo: ayer, hoy y mañana, una obra que recoge siete años de trabajo, investigación y reflexión sobre la evolución de la ciudad de Santo Domingo, su desarrollo urbano, su movilidad y los principales retos que enfrenta.

La publicación fue concebida como una invitación a mirar Santo Domingo con mayor profundidad, no solo desde su historia, sino también desde las decisiones que han marcado su crecimiento, los problemas que hoy afectan la calidad de vida de sus habitantes y las soluciones que deben asumirse con seriedad para construir una ciudad más ordenada, segura y eficiente.

Durante la presentación de la obra, Ramón Ernesto Morales, presidente de Autozama, afirmó que el libro nace de una preocupación profunda por el deterioro progresivo de la ciudad, el caos en las calles, la pérdida de calidad de vida, la falta de orden urbano y la necesidad de comprender cómo llegó Santo Domingo a su situación actual.

Señaló además que, durante décadas, la ciudad no ha contado con una planificación urbana sostenida, coherente y eficiente, y advirtió que muchas de las respuestas dadas a sus problemas han sido parciales, reactivas o insuficientes.

El presidente de Autozama sostuvo que la transformación de la ciudad no puede depender del ciclo político ni de soluciones improvisadas, sino de continuidad institucional, capacidad técnica, autoridad y compromiso verdadero con el interés público. Enfatizó además que requieren liderazgo y decisiones públicas que sean evaluadas por sus resultados, no por su aceptación inmediata.

Asimismo, afirmó que el transporte colectivo no puede continuar siendo una promesa pendiente y que la ciudad requiere un sistema que responda a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente del trabajador que cada día asume los costos del desorden urbano.

La concepción y propuesta original de la obra fue realizada por Bienvenido Pantaleón (†). Los textos son de Omar Rancier, con textos complementarios e investigación para infografías a cargo de Carmen Ortega.

La dirección creativa estuvo a cargo de Freddy Jana; el diseño y diagramación fueron desarrollados por Lourdes Periche, Ariel Thomas y Facundo Pezzi; y la fotografía corresponde a Fernando Calzada, junto con imágenes de archivo provenientes de Imágenes de Nuestra Historia, el Archivo General de la Nación y Arquitexto.

Con esta publicación, Autozama busca aportar a una conversación necesaria sobre Santo Domingo, uniendo memoria, análisis y una mirada crítica sobre los retos de la ciudad.