Audi apuesta a la tecnología en el segmento SUV premium con el nuevo Q3

Santo Domingo.- Audi presentó oficialmente la nueva generación del Audi Q3, un SUV premium compacto que combina lujo, diseño, tecnología y confort para ofrecer una experiencia de conducción más intuitiva, conectada y segura

El lanzamiento reunió a ejecutivos clave de la marca, entre ellos la presidenta Rosa Milagros Abreu, presidenta; George González, director general; Enrique García, director de Ventas; Carla Frías, directora de Mercadeo; Jorge Asmar, gerente general de Audi; Alexander Gutiérrez, gerente de Ventas y Génesis Rodríguez, gerente de Mercadeo.

Desde su lanzamiento en el 2011, el Q3 ha vendido más de dos millones de unidades a nivel mundial.

El nuevo Q3 promete tener un éxito parecido, posicionándose como un «compañero digital» para el día a día, combinando la tecnología de vehículos de gran tamaño con el segmento compacto.

Paralelamente, se destaca por lograr un equilibrio perfecto entre lujo, eficiencia, dinámica de conducción y confort superior.

“El nuevo Audi Q3representa la evolución de nuestro segmento SUV compacto premium. Combina diseño deportivo, tecnología de vanguardia y una experiencia de conducción superior, manteniendo el ADN que distingue a la marca Audi” expresó Jorge Asmar, gerente general de Audi.

De su lado, Alexandre Gutiérrez dijo que con el nuevo Audi Q3 dan un paso adelante en materia de digitalización, conectividad y asistencia a la conducción.

“La integración del Audi virtual cockpit de 11.9 pulgadas, la pantalla MMI curva de 12.8 pulgadas y Android Automotive OS crea una experiencia más intuitiva y centrada en el usuario”, expresó.

Con esta nueva generación del Q3, Audi reafirma su compromiso con la tecnología de vanguardia, la movilidad premium y el desarrollo de soluciones que enriquecen la experiencia de conducción de sus clientes.