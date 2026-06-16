República Dominicana recibió 5.6 millones de visitantes entre enero y mayo

Santo Domingo. -El turismo aéreo mantiene su crecimiento sostenible, al alcanzar los 4,147,025 en llegada de turistas en los primeros cinco meses de este año, lo que representa un crecimiento de 10,8% con relación al mismo periodo del 2025, reveló el ministro David Collado.

En su ya tradicional conferencia de prensa, donde da a conocer el comportamiento del turismo y su impacto en la economía, Collado informó que lo que va de año el país recibió 5,641,659 visitantes, lo que representa un crecimiento de un 8% con relación al 2025.

Informó que en estos cinco meses el país recibió 1,494,634 cruceristas.

Collado dijo también que en mayo el país recibió turistas, vía aérea, 744,045 para un aumento de un 10,4 % respecto al mismo mes del 2025, 9.8 % con relación al 2024, 19.7% frente al 2023 y 40,9% en comparación del 2019.

Informó que en mayo llegaron al país, vía marítima, 139,881 cruceristas.

«Y esas llegadas de 4,147,025 por la vía aérea y 1,494,634 por la marítima nos dan el gran número de visitantes en estos cinco meses: 5,641,659. Otro récord más en número llegadas», destacó el ministro Collado.

Los países emisores que más visitantes aportaron, en mayo fueron Estados Unidos con 41%, Canadá con 21%, Argentina 7%, Colombia 5% y con 2% Francia, Reino Unido, México, Puerto Rico, Chile y Perú.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en los primeros cinco meses de este año fueron Punta Cana con 66%, Las Américas con 19%, Cibao con 10%, Puerto Plata 5% y un 1% La Romana y Samaná.

En mayo las terminales que recibieron más vuelos fueron Punta Cana con un 54%, Las Américas 28%, Cibao un 11%, Puerto Plata 3%, Higüero 2% y La Romana y Samaná 1%.

El funcionario también indicó que en el periodo enero-abril la ocupación hotelera superó el 79%, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fueron de un 4,5%, un en una medición de 5 puntos.

Debido a ese nivel de satisfacción el 93% de los visitantes afirman que regresarían y el 60% recomendarían el destino.