Presentan proyecto de rehabilitación del Teleférico de Puerto Plata con inversión de US$20 millones

El nuevo sistema triplicará la capacidad de pasajeros, reducirá el tiempo de trayecto y cumplirá con estándares internacionales de seguridad.

Puerto Plata.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Turismo, David Collado, presentaron este lunes el proyecto de rehabilitación integral del Teleférico de Puerto Plata, con un presupuesto estimado superior a los 20 millones de dólares, cuyos fondos provendrán del Ministerio de Turismo (MITUR) y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

El proyecto consta de tres componentes, el primero de estudios y diseños; el segundo de suministro, obras de apoyo, montaje y puesta en marcha; y el tercero la construcción de una línea de abastecimiento eléctrico.

“El Teleférico de Puerto Plata ha sido por cinco décadas un símbolo del turismo dominicano. Hoy comenzamos el proceso para que siga siendo referente, con tecnología de vanguardia, mayor seguridad y una experiencia de clase mundial para nuestros visitantes”, afirmó Paliza.

El ministro de la Presidencia anunció además que, tras haberse identificado y destinado los recursos para el proyecto, el presidente Luis Abinader derogará el decreto 162-25, que ordenaba la creación de un fideicomiso público para estos fines.

Entre los cambios más destacados del proyecto está la modernización de las cabinas de transporte, que permitirán atender una mayor demanda de visitantes y reducir los tiempos de espera, pasando de 18 pasajeros a 50, lo que representa más del doble de la capacidad actual.

El tiempo de recorrido también se optimizará pasando de 8 minutos en completar el trayecto a 5 minutos con el nuevo diseño electromecánico y una velocidad operativa de 10 metros por segundo.

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó estar consciente de la preocupación de los puertoplateños por el cierre del teleférico; sin embargo, explicó que esta decisión responde a un criterio de responsabilidad, priorizando la seguridad de las personas.

“Este proceso se llevará a cabo con dignidad y respeto, incluyendo la intervención de la plaza de vendedores, garantizando que ningún comerciante o trabajador de este espacio sea desplazado”, informó Collado.

El proyecto actualizará el Teleférico a normas UNE-EN europeas, incluyendo las especificaciones sobre seguridad de teleféricos vaivén bicable (UNE-EN 12929), mantenimiento y controles en explotación (UNE-EN 1709) e inspección de cables (UNE-EN 12927-7).

La iniciativa, liderada por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), representa la renovación más significativa de esta infraestructura desde su inauguración, el 19 de julio de 1975.

El emblemático sistema de transporte turístico que conecta la ciudad con la cima de la Loma Isabel de Torres será rehabilitado en un plazo de ejecución de 18 meses a partir de la adjudicación de la licitación.

Además de la modernización técnica, el proyecto contempla la remodelación de las estaciones con accesibilidad universal y la preservación de la identidad histórica del sitio, reafirmando el compromiso del Gobierno con la puesta en valor del Teleférico como uno de los íconos turísticos más reconocidos del país y puerta de entrada a la Loma Isabel de Torres, Monumento Natural de alto valor paisajístico y ambiental.