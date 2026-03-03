Mercado alemán fortalece ingresos por turismo y diversificación de divisas en República Dominicana

Berlín, Alemania.- En el marco de ITB Berlín 2026, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) resaltó la importancia económica del mercado alemán dentro del desempeño récord alcanzado por el sector turístico dominicano en 2025, año en el que el país recibió 11.6 millones de visitantes internacionales.

Destacaron que los turistas procedentes de Alemania visitaron la República Dominicana en 2025 aumentaron considerablemente, consolidando a esa nación europea como uno de los principales emisores del continente hacia el Caribe y como un mercado estratégico para la captación de divisas.

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, explicó que el impacto del turista alemán trasciende el volumen de llegadas. “Se trata de un visitante con estadías más prolongadas y un gasto diversificado que dinamiza múltiples eslabones de la cadena de valor turística, desde la hotelería hasta la oferta complementaria, excursiones, gastronomía y comercio local”, señaló.

“El mercado alemán contribuye de manera significativa a la estabilidad del flujo de ingresos en moneda extranjera, especialmente por su comportamiento de reserva anticipada y su menor estacionalidad comparada con otros emisores. Este perfil fortalece la planificación operativa del sector hotelero y mejora los niveles de ocupación en temporadas intermedias”, indicó Lendor.

Asonahores destacó que la expansión de la conectividad aérea entre Alemania y la República Dominicana ha sido determinante para sostener el crecimiento del flujo de visitantes, con operaciones hacia destinos como Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata y Samaná, lo que facilita la diversificación geográfica del gasto turístico.

La entidad subrayó que el turista alemán muestra creciente interés en segmentos de mayor valor agregado como el turismo deportivo, particularmente golf y deportes acuáticos, así como en experiencias culturales y de naturaleza, elementos que amplían la derrama económica más allá del modelo tradicional de sol y playa.

“República Dominicana cuenta con la infraestructura hotelera, la calidad de servicio y la oferta complementaria necesarias para competir en mercados exigentes como el alemán. Nuestra industria ha demostrado resiliencia, capacidad de adaptación y estándares internacionales que permiten seguir ampliando participación en Europa”, afirmó Lendor.

Con su presencia en ITB Berlín 2026, el sector turístico dominicano busca fortalecer acuerdos comerciales con turoperadores y aerolíneas europeas, apuntando a una mayor captación de visitantes de larga distancia que contribuyan a la diversificación de mercados y a la sostenibilidad del principal generador de divisas del país.