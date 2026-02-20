Master of the Ocean impulsa el turismo deportivo dominicano con gira de promoción en Europa

Los ejecutivos de Master of the Ocean, Marcus Bohm, fundador del evento, y Patricia Hiraldo, presidenta de Happy Dolphins DR y CEO de Master of the Ocean, culminaron con éxito una gira mediática y de promoción por Europa del evento multidisciplinario de deportes acuáticos más emblemático del Caribe.

La iniciativa reforzó alianzas estratégicas, aumentó la visibilidad internacional y consolidó el posicionamiento de Cabarete como destino líder en deportes acuáticos, en el marco de la Estrategia Nacional de Apoyo al Turismo Deportivo impulsada por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

La gira internacional se realizó con el respaldo de Edelweiss Air. La agenda en Alemania incluyó una visita institucional junto a Petra Cruz, directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de la República Dominicana en Alemania, así como un encuentro en el Consulado Dominicano en Frankfurt, al cual asistió Nicole Marie Espaillat Vega, Vicecónsul, fortaleciendo los vínculos de cooperación institucional y promoción del destino.

Posteriormente, el equipo participó en BOOT Düsseldorf, la feria de deportes acuáticos y náutica más importante de Europa, donde se confirmó la participación del Team Baltic (Alemania) y del Team Suiza, integrados por atletas élite en disciplinas como el surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle y wingfoil, reafirmando el carácter internacional y competitivo del evento.

Durante su paso por Alemania, Marcus Bohm, fundador de Master of the Ocean, fue entrevistado por Radio Frankfurt, por su presentador Eike Knall. Radio Frankfurt forma parte de The Radio Group y cuenta con un amplio alcance en el área de Fráncfort del Meno, llegando a más de 426,000 oyentes, amplificando el mensaje del evento y del destino Cabarete.

Igualmente, importante, la gira permitió forjar nuevas alianzas estratégicas para Happy Dolphins DR, fundación dedicada a la educación y certificación en socorrismo, natación y deportes acuáticos en la República Dominicana, y ente propulsor del Master of the Ocean, fortaleciendo su impacto social y comunitario a nivel nacional.

La gira continuó en FITUR Madrid, cuya edición 2026 cerró con cifras récord, superando los 255,000 asistentes durante sus cinco jornadas. En este contexto, Master of the Ocean afianzó su red de aliados estratégicos, mientras que la República Dominicana cerró su participación con un impacto económico histórico, alcanzando acuerdos y negociaciones por USD 13,370 millones.

Uno de los mensajes centrales fue la Estrategia Nacional de Apoyo al Turismo Deportivo, anunciada por el ministro de Turismo David Collado, reconociendo el impacto del deporte acuático en la economía y la proyección internacional del país. Este anuncio fue amplificado en el programa Panorama FM, mediante una entrevista radial a Marcus Bohm.

Asimismo, se consolidó un acuerdo editorial con Surf a Vela, la revista más importante de deportes acuáticos en España, tras una reunión entre Marcus Bohm y su director Panxo Pi Soñer, acordando una estrecha colaboración para la 21ª edición de Master of the Ocean, a celebrarse del 14 al 20 de septiembre.

Con esta gira Europea, gracias al apoyo del Ministerio de Turismo y Edelweiss Air, Master of the Ocean reafirma su liderazgo como el único evento multidisciplinario de cinco disciplinas en olas y vientos tropicales, y consolida a Cabarete como el principal destino de deportes acuáticos del hemisferio.