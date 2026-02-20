INFOTEP continúa graduando técnicos especializados para sector hotelero y turístico del Este

Un total de 209 colaboradores del Hotel Grand Palladium en Punta Cana, recibieron certificados en bar, restaurante, gastronomía, electricidad y refrigeración

Bávaro, Punta Cana. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) graduó a 209 participantes formados en las áreas de bar, restaurante, gastronomía, electricidad y refrigeración, fortaleciendo el talento humano del sector hotelero y contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región Este.

Del total de graduandos, 142 recibieron certificados en electricidad, refrigeración, mientras que 67 obtuvieron títulos técnicos mediante el Programa de Validación Ocupacional, mecanismo que reconoce formalmente las competencias adquiridas en el ejercicio laboral.

El INFOTEP destacó que la entrega de certificados y títulos es resultado del compromiso demostrado por los participantes en sus respectivos puestos de trabajo dentro del complejo hotelero, un establecimiento emblemático con 1,986 habitaciones y una plantilla que supera los 2,500 colaboradores.

De su lado, el Hotel Grand Palladium Resorts & SPA valoró el acompañamiento técnico del INFOTEP y reiteró su disposición de continuar certificando las competencias laborales de su personal, como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional y mejora continua del servicio.

En representación de los graduandos, se resaltó que el proceso de validación ocupacional permitió actualizar conocimientos técnicos y fortalecer capacidades laborales en las distintas áreas operativas.

Capacitación constante en el sector turístico

En enero pasado, el INFOTEP y el Hotel Lopesan Costa Bávaro realizaron la graduación de 82 técnicos mediante programas de validación ocupacional en las áreas de Arte Culinario, Bar y Restaurante, competencias claves para elevar la calidad del servicio en uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

Expansión formativa en la región Este

Desde 2020, el INFOTEP ha ampliado de manera sostenida su oferta de formación técnico profesional en la región Este, con la puesta en funcionamiento del Centro Tecnológico San Rafael del Yuma, en la provincia La Altagracia; la Escuela del Ámbar, en el municipio El Valle, y la Escuela Villa Suiza, en Sabana de la Mar, ambas en la provincia Hato Mayor.

Asimismo, la institución ha conformado 26 comisiones evaluadoras encargadas de certificar las competencias de técnicos de la región, con especial énfasis en el personal que labora en el eje turístico Bávaro–Punta Cana.

Para el año 2026, el INFOTEP proyecta atender en la región Este un total de 113,157 participantes a través de sus centros propios, empresas e instituciones aliadas y los Centros Operativos del Sistema, consolidando su aporte al desarrollo del turismo y de la economía nacional.