Iberojet conecta Barcelona y Punta Cana con vuelos directos a partir del 21 de junio

Barcelona.- La aerolínea española Iberojet comenzará a operar vuelos directos entre Barcelona y Punta Cana el próximo 21 de junio, con una frecuencia semanal los domingos hasta septiembre de este año, ampliando las opciones de conectividad entre la Península Ibérica y República Dominicana durante la temporada de verano.

En la actualidad, la compañía opera rutas directas desde Madrid y Lisboa durante todo el año. La incorporación de Barcelona representa un refuerzo que eleva la operativa a tres puntos de salida peninsulares simultáneos en los meses de mayor demanda.

“En Iberojet sabemos que viajar a República Dominicana muchas veces significa reencontrarse con la familia, volver a casa o mantener vivos los vínculos con el país. Por eso trabajamos para ofrecer conexiones directas, cómodas y regulares con Punta Cana”, destacó la aerolínea.

Una ruta clave para la comunidad dominicana en Cataluña

Más allá del componente turístico, la nueva frecuencia desde Barcelona responde a la creciente movilidad de la comunidad dominicana residente en Cataluña y otras regiones de España, al ofrecer una conexión cómoda y directa con República Dominicana.

En este contexto, la operativa de verano permite que familias, viajeros de negocios y turistas europeos conecten directamente desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat con el principal destino del Caribe dominicano sin necesidad de traslados previos entre ciudades.

La compañía forma parte de Ávoris Corporación Empresarial, división de viajes del Grupo Barceló, y opera con una flota de Airbus de última generación integrada por modelos A350-900, A330-300, A330-900neo y A320-214. Iberojet cuenta con membresía en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y certificaciones IOSA, ISO 9001 e ISO 14001.

De este modo, Iberojet consolida un enlace aéreo estable entre España, Portugal y República Dominicana, con tres ciudades europeas como puertas directas hacia Punta Cana durante el verano de 2026.