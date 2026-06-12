Fotógrafo dominicano promueve la avifauna nacional en el North American Birdfair 2026

Costa Rica.– El fotógrafo de naturaleza dominicano Juan Sangiovanni participó en la primera edición del North American Birdfair 2026, un encuentro internacional dedicado al aviturismo, la conservación y la fotografía de naturaleza, celebrado del 4 al 7 de junio en Puerto Viejo de Sarapiquí, Costa Rica.

El evento reunió a observadores de aves, fotógrafos, investigadores, operadores turísticos y organizaciones ambientales con el propósito de promover el turismo sostenible, la conservación de la biodiversidad y el intercambio de conocimientos entre los países participantes.

Durante su participación, Sangiovanni aprovechó la plataforma internacional para proyectar la biodiversidad de la isla La Española, destacando sus aves endémicas, la diversidad de ecosistemas y el potencial de República Dominicana como destino de referencia para el aviturismo y la fotografía de naturaleza.

El North American Birdfair incluyó excursiones de observación de aves, conferencias, talleres especializados y espacios de intercambio entre expertos y entidades vinculadas a la conservación ambiental y el ecoturismo.

La presencia de Juan Sangiovanni en esta primera edición contribuyó a dar mayor visibilidad internacional a la biodiversidad dominicana y al creciente interés que despierta el Caribe como destino para el turismo de naturaleza.

Sangiovanni calificó el evento como un éxito y destacó el gran interés mostrado por los asistentes en conocer más sobre las aves de República Dominicana y las oportunidades que ofrece el país para la observación de aves.

A pesar de su enorme potencial económico, el aviturismo continúa siendo un segmento poco desarrollado en República Dominicana. El país alberga más de 300 especies de aves, incluidas más de 30 especies endémicas de la isla La Española, lo que lo convierte en uno de los destinos más atractivos del Caribe para esta actividad.

Entre los principales puntos de observación destacan el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, la zona montañosa de Constanza y el Parque Nacional Los Haitises, reconocidos por su riqueza biológica y la presencia de numerosas especies de interés para observadores y fotógrafos.

Según Sangiovanni, República Dominicana posee todos los recursos necesarios para convertirse en un referente regional del aviturismo. Sin embargo, considera que es necesario un mayor respaldo institucional y una estrategia de promoción por parte del Ministerio de Turismo para desarrollar y posicionar este importante recurso ecoturístico, ampliamente demandado en mercados internacionales y capaz de generar significativos beneficios económicos para el país.