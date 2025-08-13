Crean mesa de trabajo para regular actividades ecoturísticas en la ruta de la Presa Palomino

San Juan de la Maguana.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto al Ministerio de Turismo, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA), operadores de viajes y guías ecoturísticos, establecieron una mesa de trabajo para regular las actividades ecoturísticas en la llamada “ruta de la Presa Palomino” o “ruta Cañón de Río Blanco”, en esta provincia del sur del país.

La iniciativa busca evaluar la viabilidad de esta ruta, que en los últimos cinco años ha ganado gran popularidad entre amantes del turismo interno, el senderismo y el ecoturismo, pero que presenta retos importantes, ya que la vía utilizada por los visitantes no fue diseñada para ese propósito.

Reglamento para uso sostenible

La directora de Áreas Protegidas, Carolina Alba, quien integra la mesa de trabajo, informó que el ministerio trabaja en la elaboración de un reglamento para regular el uso sostenible de las actividades recreativas en las presas del país.

“Queremos garantizar que los embalses y sus entornos mantengan su objetivo principal, que es almacenar y suplir de agua para consumo humano, generar energía eléctrica, permitir el riego, y al mismo tiempo continuar siendo una fuente de desarrollo para las comunidades por su belleza paisajística y la naturaleza que los rodea”, explicó.

Alba recordó que la mayoría de las presas de República Dominicana se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo que su manejo responsable es clave para preservar su sostenibilidad. “Si logramos implementar esta regulación, la experiencia para los visitantes será más enriquecedora, y para quienes dependen de estas actividades, aumentará el valor de su oferta turística”, añadió.

Cierre temporal de la ruta

Como parte de las medidas inmediatas, se acordó cerrar temporalmente la ruta por un mes a partir del lunes 18 de agosto de 2025. Durante este periodo, se evaluará su reorganización y tanto los organizadores de viaje como los guías se comprometieron a suspender su promoción.

“Nuestro objetivo es desarrollar un paquete ecoturístico que cumpla con criterios de seguridad y estándares de calidad, identificando rutas que, aunque más largas, sean seguras para los senderistas y generen ingresos para los comunitarios”, dijo Alba.

La funcionaria destacó que uno de los principales retos será mantener un turismo de baja densidad, manejando grupos pequeños, y que las visitas incluyan una interpretación ambiental por parte de los guías para sensibilizar a los visitantes en conservación.

Visita técnica y evaluación integral

Asimismo, los integrantes de la mesa de trabajo realizarán una visita técnica a la zona de la presa Palomino junto a guías y operadores de viaje. El objetivo será conocer de primera mano la realidad del lugar, identificar aspectos de seguridad y analizar la situación ambiental, social y económica que deberán ser tomadas en cuenta para definir la viabilidad de la ruta.