Cooperación entre RD y Japón fortalece capacidades para enfrentar el sargazo

El gobierno de Japón dona equipos al país para ayudar a minimizar el impacto del sargazo en las costas dominicanas

Santo Domingo, RD. -El gobierno de Japón donó este lunes diversos equipos al país destinados a fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el sargazo que afecta las costas dominicanas.

El acto de recibimiento, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Turismo, estuvo encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en compañía del viceministro de Cooperación Internacional del MITUR, Carlos Peguero.

La entrega formal fue realizada por la Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón para el Programa de Desarrollo Económico y Social (AF2023), iniciativa orientada a apoyar el desarrollo sostenible y la protección medioambiental de República Dominicana, mediante el fortalecimiento de las acciones de mitigación ante los efectos del sargazo en las zonas turísticas y costeras del país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del viceministro Peguero, quien destacó la importancia de la cooperación internacional para impulsar iniciativas dirigidas a la sostenibilidad turística y la preservación de los recursos naturales del país.

De su lado, el ministro de la Presidencia agradeció la donación del gobierno japonés y destacó el esfuerzo que se hace desde el gobierno para reducir el impacto de sargazo en las costas dominicana.

Recordó que el sargazo no sola afecta República Dominicana, sino que es problema que viene afectando a muchos países, especialmente en el Caribe.

La encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Japón en República Dominicana, TSUDA Fumiyo, destacó la importancia de la cooperación entre Japón y República Dominicana para continuar impulsando iniciativas orientadas a la protección medioambiental, el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible del país.

Al acto de entrega también asistieron el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Francisco Rivera; Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono.

Como parte de esta donación, el gobierno del Japón entregó seis camiones volquetes, cinco barredoras y cinco tractores, equipos que permitirán reforzar las labores de recolección, contención y manejo del sargazo en distintas zonas costeras y turísticas del país.

La cooperación otorgada por el gobierno del Japón representa un importante respaldo a los esfuerzos que desarrolla el Estado dominicano para preservar las playas, proteger los ecosistemas marinos y garantizar la sostenibilidad del sector turístico, uno de los principales motores económicos de República Dominicana.

Con esta iniciativa, el Gobierno japonés reafirma su compromiso de amistad y colaboración con República Dominicana, apoyando proyectos orientados al fortalecimiento institucional, la sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos naturales del país.