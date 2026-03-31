Clúster Turístico de Monte Plata invita a vacacionistas a disfrutar la Semana Santa en atractivos de la provincia

Monte Plata.- Con el feriado de la Semana Santa, los vacacionista con gran entusiasmo buscan lugares para realizar actividades familiares, en ese sentido, el presidente del Clúster Turístico de Monte Plata, doctor Asmín Aquino, invitó a disfrutar de la Semana Mayor en los diferentes atractivos que posee la demarcación en sus cinco municipios y siete distritos municipales.

Aquino expuso que el turismo religioso para la Semana Mayor es una de la alternativa que tendrán los visitantes, debido a las diferentes iglesias como el los santuarios Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana y Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá.

El también empresario ecoturístico resaltó que Monte Plata es una demarcación idónea para la peregrinación religiosa, debido a sus diferentes templos, así como su amplio sector de apartahotel.

Asimismo, exhortó a los amantes de la naturales y la aventura disfrutar de los diferentes santuarios naturales y ecológicos en los cinco municipios, como municipio cabecero a Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Yamasá y Peralvillo y sus sietes distritos municipales: Don Juan, Mamá Tingó, Chirino, Boyá, Gonzalo, Majagual y Los Botados.

“La provincia de Monte Plata cuenta con 2.602 kilómetros cuadrados de destino ecoturísticos ya que posee un sinnúmero de elementos que hacen que esta sea considerada un paraíso natural del país”, sostuvo.

Entre los lugares a visitar se encuentran: Los Saltos de la Sabana, la Finca Terraqua, Paso de Texas, Campamento Aventura, Rancho Loma Pan de Azúcar, Salto Alto, El Salto del 12, La Vuelta o río Boyá, Charcos de los Profesores, El Salto Socoa, Serapiús Green, Taíno Garden, Ruta Cicloturismo MTB Gonzalo, ríos Subterráneos, Charco Azul, Río Hará, Salto Bota Humo, Tesoro escondido, Cueva de los Murciélagos, Senderos Cinematográficos y el Parque de la Biodiversidad.

El presidente del Clúster Turístico de Monte Plata destacó, además, la excelente gastronomía de Monte Plata que los vacacionistas pueden visitar como Kakao Bar Restaurante, El Bucanero, El Pez de Bayaguana, Reset RD, El Gusto del Sazón Familiar, Restaurantes Mónaco Study -Restaurant Auto Detailing, Restaurant Patio Esmeralda, Cocina de Lilian Restaurant, entre otros. También de platos nativos artesanales como Las Catibias de Mamá Morena en Monte Plata.

Además, orientó a contactar a los guías autorizados como Ecoturismo Monte Plata, a los fines de que puedan garantizar una experiencia sin inconvenientes.

Finalmente, el doctor Asmín Aquino exhortó a la ciudadanía sea cualquiera de sus destinos a vivir la Semana Santa con prudencia, moderación y un profundo sentido de reflexión.