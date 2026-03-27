Birgitt Heinsen es reelecta presidenta del Clúster Turístico de Puerto Plata

Puerto Plata, RD. – El Clúster Turístico del Destino Puerto Plata (CTDPP) celebró su Asamblea General Ordinaria Anual – Eleccionaria, durante un encuentro realizado este miércoles 25 de marzo de 2026 en el Grand Salon de Ocean World, con la participación de sus miembros.

La jornada inició con el proceso de registro y validación. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Birgitt Heinsen, quien agradeció el respaldo continuo de las instituciones y empresas que integran el Clúster.

Durante la asamblea, se validó el quórum reglamentario y se presentó la agenda del encuentro, conducida por el secretario, Román Medina Diplán. Posteriormente, la presidente Birgitt Heinsen presentó los principales logros y resultados correspondientes al período 2024–2025, destacando avances en los ejes estratégicos de integración, competitividad, promoción y gestión.

En ese contexto, se resaltaron iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la membresía, la mejora de capacidades del destino, la participación en ferias internacionales, road shows y viajes de familiarización (fam trips), así como los espacios de articulación institucional.

Como parte de esta presentación, Anny Mariel Gómez, directora de Comunicaciones, expuso el balance de la estrategia de comunicación desarrollada durante la gestión. Asimismo, se destacaron los aportes de la Mesa Legal, conformada por los abogados Román Medina Diplán y Juan Yamil Musa.

Como parte del orden del día, fueron conocidos y sometidos a aprobación el balance general y los estados financieros del período, presentados por Daysi Guzmán, encargada de Finanzas, y validados por el auditor externo Eduard Martínez Santana y el revisor fiscal Roberto Román.

De igual forma, se procedió al nombramiento del revisor fiscal para el próximo período de dos (2) años, resultando electo Sixto Peralta

La directiva quedó conformada de la siguiente manera:

-Presidente: Birgitt Heinsen – Ocean World

-Vicepresidente: Anthony González – Nature River Park

-Segundo vicepresidente: Valeria Bedín – Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE)

-Secretario: Román Medina Diplán – Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR)

-Tesorero: Anidelfi Rolffot – Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS)

Asimismo, fueron designados como directores:

-Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata – Mileyka Brugal

-MG Abogados – Juan Yamil Musa

-Vinícola del Norte – Rosaida González

-C. Brugal – Camilo Brugal

-Ocho Santos – Luis Caraballo

-Asociación de Hoteles, Condominios y Empresas de Playa Dorada – César José de los Santos

-Fundación Atlántica – Manuel Finke

-Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) – Carlos Rodolí

-Banco Popular Dominicano (BPD) – Bernardita Abbott

-Asociación de Tour Operadores Receptivos de la República Dominicana (OPETUR) – Minnie Maalea

Esta nueva Junta Directiva asume el compromiso de continuar fortaleciendo la integración, promoción, competitividad y gestión de recursos del destino Puerto Plata, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible del turismo en la región.