Bávaro Adventure Park y Punta Cana Running anuncian tercera edición de la Jungle Trail Race

Punta Cana, RD.– El turismo deportivo y la aventura se preparan para converger una vez más en la zona este del país. El próximo domingo 7 de junio, a partir de las 7:00 a.m., las impresionantes instalaciones de Bávaro Adventure Park serán nuevamente el escenario de la tercera edición de la esperada Jungle Trail Race, un evento organizado bajo los altos estándares de la firma Punta Cana Running.

Esta competencia se ha consolidado rápidamente como una propuesta pionera y única en toda la región del Caribe, al ser la única carrera que se desarrolla íntegramente dentro de un parque de aventuras.

Su exigente y dinámico recorrido desafía a los participantes combinando tramos de asfalto, trillos vírgenes y tupidos senderos naturales, ofreciendo una experiencia deportiva verdaderamente inmersiva y en pleno contacto con la biodiversidad local.

Para garantizar la participación de toda la comunidad, desde aficionados hasta atletas de élite, esta tercera edición contará con tres distancias estratégicamente diseñadas: la Caminata Forest 3K (ideal para disfrutar en familia), la Jungle Race 6K y la desafiante Wild Jungle Race 12K.

Para preservar la calidad de la experiencia y el entorno natural, el evento contará con un cupo estrictamente limitado a 500 corredores.

Más allá del desafío físico, la organización ha diseñado una jornada completa de amenidades. El gran cierre de la experiencia se llevará a cabo en la plazoleta del Cenote Chali al terminar su icónico Sacred River, la nueva y espectacular experiencia del parque.

En este oasis, los atletas y sus acompañantes podrán relajarse y disfrutar de un exclusivo after running, elevando el estándar de hospitalidad en los eventos deportivos locales.

En el ámbito competitivo, la Jungle Trail Race mantendrá su atractivo para los corredores de alto rendimiento, otorgando premios en metálico para los primeros lugares de las categorías masculina y femenina en las distancias de 6K y 12K.

A lo largo de sus ediciones, este evento se ha posicionado como una de las citas obligatorias en el calendario de la comunidad de corredores a nivel nacional, al tiempo que impulsa agresivamente su proyección internacional.

Tras haber reunido a participantes de 19 nacionalidades en su edición de 2025, este año la organización apuesta por seguir expandiendo su visibilidad global, consolidando a Bávaro y Punta Cana no solo como un paraíso de descanso, sino como un destino de clase mundial para el turismo deportivo y de aventura.