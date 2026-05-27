Asonahores valora análisis del Banco Central que posiciona al turismo como soporte clave de la economía

Santo Domingo. – El Banco Central de la República Dominicana señaló que las proyecciones del Banco Central, que estiman ingresos turísticos superiores a los US$12,500 millones al cierre de 2026, confirman el peso determinante del sector en la sostenibilidad macroeconómica del país y en el fortalecimiento de la estabilidad cambiaria y financiera.

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) valoró las consideraciones emitidas por el Banco Central de la República Dominicana en su más reciente análisis sobre el impacto del conflicto bélico en Medio Oriente, resaltando especialmente el rol estratégico que continúa desempeñando el turismo como uno de los principales amortiguadores económicos del país frente a la volatilidad internacional.

Asonahores afirmó que los resultados presentados por el Banco Central evidencian la fortaleza, resiliencia y capacidad de adaptación de la industria turística dominicana, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, aumento de los precios del petróleo y desaceleración económica en varios mercados internacionales.

De acuerdo con el informe titulado “República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta: Un análisis del impacto del conflicto bélico del Medio Oriente en la economía”, entre enero y marzo de 2026 el país recibió 3,710,374 visitantes, la cifra más alta registrada para un primer trimestre en la historia nacional. Del total, 2,603,777 correspondieron a turistas y 1,106,597 a cruceristas.

Asimismo, el documento destaca que solo en marzo la República Dominicana superó por primera vez los 900,000 turistas aéreos en un solo mes, impulsada en parte por el crecimiento del mercado europeo, con aumentos de 36 % en Alemania y 17 % en Francia y Reino Unido.

Asonahores indicó que estos resultados reflejan la confianza internacional en el destino dominicano y el posicionamiento alcanzado por el país como uno de los destinos más seguros, competitivos y atractivos del hemisferio.

“El turismo continúa demostrando que es mucho más que una actividad económica; es un motor de estabilidad, generación de divisas, empleos e inversión para toda la nación. En momentos de incertidumbre internacional, la industria turística dominicana ha respondido con resiliencia y capacidad de crecimiento”, expresó la entidad.

Asonahores también valoró positivamente que, según el análisis del Banco Central, el riesgo soberano de la República Dominicana se haya mantenido contenido frente al actual escenario internacional. El informe indica que el EMBI dominicano se ubicó en 177 puntos básicos al 20 de mayo, por debajo del promedio regional de 264 puntos básicos, reflejando la confianza de los mercados internacionales en la economía nacional.

La entidad reiteró que el desempeño del turismo ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado, así como a las políticas de promoción, conectividad aérea, inversión e infraestructura que han fortalecido la competitividad del destino dominicano en los últimos años.

Finalmente, Asonahores reafirmó su compromiso de continuar impulsando el crecimiento sostenible del turismo como una industria estratégica para el desarrollo económico y social de la República Dominicana.