Arajet transporta más del 10% pasajeros que entraron o salieron de RD en mayo

Santo Domingo, RD. – Arajet, la aerolínea bandera dominicana, continúa consolidando su liderazgo en el mercado aéreo nacional al registrar el mejor mes de mayo de su historia en cantidad de pasajeros transportados.

De acuerdo con los datos publicados por la Junta de Aviación Civil (JAC) en su panel estadístico oficial, la aerolínea movilizó más de 163 mil pasajeros desde y hacia República Dominicana durante mayo de 2026, cifra que no incluye los pasajeros en conexión.

Con este resultado, Arajet representó más del 10% de todos los pasajeros que entraron o salieron del país durante ese mes, afianzándose como la tercera aerolínea con mayor movimiento de pasajeros en el mercado dominicano, solo por detrás de JetBlue y American Airlines.

Las estadísticas de la JAC también reflejan el creciente protagonismo de las aerolíneas nacionales. En conjunto, las compañías dominicanas transportaron 176,201 pasajeros en mayo, de los cuales Arajet aportó el 94%, mientras que Skyhigh representó cerca del 4% y Air Century alrededor del 2%.

La aerolínea informó que, al sumar los pasajeros en conexión a través de sus hubs de Santo Domingo y Punta Cana, el número total de viajeros transportados durante mayo superó los 183 mil pasajeros, estableciendo un nuevo récord mensual para la compañía.

Explicaron que en cuanto al desempeño por rutas, Buenos Aires se convirtió en el destino con mayor volumen de pasajeros para Arajet durante mayo, seguido por Nueva York, Miami, Medellín y Bogotá, evidenciando la fortaleza de la red de la aerolínea en mercados estratégicos de América.

Indicaron que Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para Arajet, concentrando aproximadamente el 23% de todos sus pasajeros. Le siguen Argentina, con un 18%, y Colombia, con un 17%. En conjunto, estos tres mercados representan cerca del 60% del tráfico total de pasajeros de la aerolínea.

Estos resultados reflejan el crecimiento sostenido de Arajet y el fortalecimiento de su modelo de conectividad regional, que continúa posicionando a República Dominicana como un centro estratégico de enlace aéreo para el continente.