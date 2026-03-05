Arajet recibe su aeronave 14 y la bautizado como “salto de Jimenoa”

Santo Domingo, RD. La aerolínea bandera dominicana Arajet celebró hoy la llegada a la República Dominicana de su aeronave número 14, un moderno Boeing 737 MAX 8 bautizado como “Salto de Jimenoa” en honor a uno de los principales atractivos naturales de Jarabacoa, provincia La Vega.

Indicaron que la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y forma parte de la estrategia institucional de Arajet de identificar cada aeronave con un área protegida o reserva ecológica del país, una práctica que busca elevar la visibilidad del patrimonio natural dominicano y promover la conservación de estos ecosistemas en los mercados internacionales.

Entre los nombres que han integrado la flota se encuentran áreas emblemáticas como Pico Duarte, Los Tres Ojos, Bahía de las Águilas e Isla Saona, entre otras.

La aerolínea destacó que El “Salto de Jimenoa” representa un ícono del ecoturismo dominicano: un impresionante salto de agua en los ríos Jimenoa I y II, ubicados en el corazón de Jarabacoa, conocido por su exuberante vegetación, senderos de montaña y oportunidades para el turismo de naturaleza y aventura. El sitio es uno de los principales destinos para visitantes nacionales e internacionales que exploran las ofertas eco-turísticas de la República Dominicana.

Víctor Pacheco Méndez, CEO & fundador de Arajet, destacó que esta nueva aeronave no solo expande la capacidad operativa de la compañía, sino que también refuerza el compromiso de la aerolínea con un modelo de negocio sustentable que impulsa la economía local y la conectividad aérea.

“Con el bautizo de la aeronave “Salto de Jimenoa” reiteramos nuestra visión de conectar la República Dominicana con el mundo, al tiempo que elevamos el valor de nuestras bellezas naturales en los mercados internacionales. Cada avión que lleva un nombre de área protegida es un embajador de nuestra biodiversidad y promueve el turismo responsable que tanto necesitamos para un desarrollo sostenible”, expresó Pacheco.

El Senador de la Provincia La Vega, Rogelio Genao también se pronunció durante el acto, “La alianza entre el sector público y empresas como Arajet impulsa no solo la conectividad, sino la sostenibilidad de destinos claves para el turismo de naturaleza y aventura, contribuyendo al posicionamiento de la República Dominicana como un destino diverso y competitivo en el Caribe.”

Arajet ha venido consolidándose como uno de los motores de la economía dominicana, no solo por la expansión de su red de rutas que en 2025 la llevó a convertirse en una de las principales aerolíneas en la llegada de turistas al país sino también por sus prácticas de gestión ambiental y responsabilidad social.

Las iniciativas incluyen jornadas de reforestación en áreas protegidas, apoyo a programas de conservación y educación ambiental, y la promoción activa de destinos ecoturísticos mediante sus nombramientos simbólicos de aeronaves.

Con una flota moderna y eficiente que reduce emisiones contaminantes y costos operativos, Arajet contribuye al fortalecimiento del ecosistema turístico dominicano generando empleos, dinamizando la conectividad y favoreciendo inversiones en infraestructura a la vez que impulsa una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.