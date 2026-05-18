Arajet reactiva su ruta a Guayaquil y lanza promoción especial de reapertura

Arajet, la aerolínea bandera de la República Dominicana, anunció la reapertura de su ruta directa entre Punta Cana y Guayaquil, fortaleciendo la conectividad aérea entre República Dominicana y Ecuador y ampliando las oportunidades de conexión hacia múltiples destinos en Norte, Centro y Suramérica, así como el Caribe.

La operación iniciará el próximo 5 de octubre de 2026 con dos frecuencias semanales. Los vuelos desde Punta Cana operarán los lunes y viernes, mientras que los vuelos de regreso desde Guayaquil estarán disponibles los martes y sábados.

Con esta reapertura, los pasajeros de Guayaquil podrán conectar vía Punta Cana hacia destinos como Cancún, Miami, Orlando, Kingston, Aruba, San Juan y Buenos Aires. Las conexiones hacia Cancún, Miami y Orlando/Sanford estarán disponibles en ambas direcciones, mientras que Kingston, Aruba, San Juan y Buenos Aires contarán con conexiones en una sola vía.

“En Arajet seguimos enfocados en fortalecer la conectividad del continente y en ofrecer más opciones de viaje accesibles para nuestros pasajeros. El regreso de Guayaquil representa un paso importante dentro de nuestra expansión regional y reafirma nuestro compromiso con el mercado ecuatoriano”, afirmó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.

Como parte del lanzamiento de esta ruta, Arajet presentó la promoción “Nueva Ruta GYE”, disponible mediante el código promocional VUELVEGYE, con hasta un 30 % de descuento en la tarifa base para las clases Basic, Classic, Comfort y Extra.

La promoción estará vigente para compras realizadas hasta el 24 de mayo de 2026 y aplicará para viajes entre el 5 de octubre de 2026 y el 31 de octubre de 2027, sujeto a disponibilidad. La promoción estará disponible para los mercados SFB, MIA, SJU, CUN, PUJ y GYE.

Con la reapertura de esta ruta, Arajet continúa fortaleciendo su red internacional desde Punta Cana y reafirma su compromiso de seguir conectando más destinos de la región con tarifas competitivas y una experiencia de viaje eficiente y accesible.