Arajet incrementará vuelos a Nueva York durante los meses de diciembre y enero

Nueva York.- La aerolínea dominicana Arajet anunció que tendrá nuevas frecuencias conectando el Aeropuerto Internacional de Newark con el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo durante los meses de diciembre y enero.

Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, encabezó la participación de la aerolínea en el Desfile del día dominicano en Nueva York, donde explicó que durante esos meses la línea aérea tendrá dos vuelos diarios a ese destino.

“Estamos comprometidos con nuestra diáspora, por eso estamos aquí apoyando la tradicional parada dominicana del día; y en diciembre y en enero tendremos dos vuelos diarios para que los dominicanos tengan más oportunidades de volar al mejor precio para disfrutar de las vacaciones de Navidad con sus familiares en el país”, explicó Pacheco.

Según el ejecutivo, la ruta de Nueva York se ha convertido en la más exitosa de Arajet, donde han volado a más de 16 mil pasajeros en solo 7 semanas que tienen operando. “Estamos muy agradecidos de nuestra diáspora en Nueva York y New Jersey, porque con solo 1 vuelo diario ya hemos volado 16,820 pasajeros en solo 7 semanas que tiene esta ruta, convirtiéndola en la de mejor ocupación de toda nuestra red” agregó Pacheco.

Pacheco también destacó que el buen desempeño de la ruta de Nueva York impulsó a que julio cerrará como el mes más exitoso de la aerolínea en su joven historia, con más de 140 mil pasajeros transportados en ese mes.

“Somos una aerolínea dominicana que está reafirmando su apuesta por el mercado de Estados Unidos, a la vez que consolidamos los destinos a los que ya volamos en América Latina; por eso estamos agregando en otoño las rutas de Boston, Chicago y Orlando, en Estados Unidos, y Córdoba – Punta Cana y Buenos- Aires Santo Domingo en Argentina” agregó Pacheco.

Arajet desfiló en la Parada Dominicana con un camión de televisiones LED que iba mostrando los atributos del destino República Dominicana, así como las ofertas más llamativas de la aerolínea.