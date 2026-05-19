Arajet inaugura nueva ruta Mendoza–Punta Cana

Arajet, la aerolínea bandera de República Dominicana, inauguró su nueva ruta directa entre Mendoza (MDZ), Argentina y Punta Cana (PUJ), consolidando así su expansión en el mercado argentino y fortaleciendo la conectividad aérea entre Sudamérica y el Caribe.

La nueva conexión operará tres veces por semana, ofreciendo a los viajeros mendocinos acceso directo a uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe y conexiones ágiles hacia destinos internacionales como Cancún, Chicago, Kingston, Lima, Miami, Ciudad de México, Orlando y San Juan, a través de la red de Arajet.

En el marco del vuelo inaugural, Arajet realizó un acto protocolar de inauguración de la nueva ruta Mendoza–Punta Cana en la sala de prensa del Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza, junto a representantes del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) y Aeropuertos Argentina.

Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia de esta nueva conexión aérea para fortalecer la conectividad internacional de la provincia, impulsar el turismo receptivo y emisivo, y fomentar nuevas oportunidades de intercambio comercial y cultural entre Argentina, República Dominicana y el resto del continente.

Con esta inauguración, Mendoza se convierte en la tercera ciudad argentina con operaciones directas de Arajet, junto a Buenos Aires y Córdoba, reforzando la apuesta de la aerolínea por el crecimiento del turismo y el intercambio comercial y cultural entre ambos países.

“Hoy celebramos un paso importante en nuestra expansión regional y en nuestro compromiso de acercar más destinos de manera eficiente y accesible para todos los viajeros. Mendoza representa una ciudad estratégica por su potencial turístico, económico y cultural, y estamos orgullosos de conectar directamente esta importante provincia argentina con Punta Cana y toda nuestra red en las Américas”, expresó José Cabrera, Vicepresidente de Comunicaciones de Arajet.

«Esta nueva ruta entre Mendoza y Punta Cana es el resultado de un trabajo activo y sostenido en atracción de aerolíneas y desarrollo de rutas. Que Arajet elija Mendoza como su cuarto destino en Argentina no es casualidad: refleja el dinamismo de la provincia y el compromiso de Aeropuertos Argentina con la conectividad federal.

Con casi 47 millones de pasajeros en 2025 y un crecimiento del 17% en vuelos internacionales, Argentina lidera en la región — y seguimos empujando para que así sea.», precisó Sergio Rinaldo, Gerente General Regional de Aeropuertos Argentina.

Al respecto, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, comentó que la nueva ruta mejora la conexión internacional de la provincia, facilitando tanto el turismo receptivo como emisivo, y abriendo oportunidades de negocios.

«Junto al Gobernador Cornejo venimos trabajando desde hace más de una década en mejorar la conectividad aérea de la provincia. Gracias a la política de Cielos abiertos del Gobierno Nacional y a las gestiones que viene llevando a cabo Mendoza, hoy podemos decir que está nueva ruta es una realidad”, dijo.

Con esta apertura, Arajet continúa consolidando a Punta Cana como centro estratégico de conexión aérea para las Américas, ampliando las opciones de viaje para pasajeros de toda la región.