American Airlines inaugura nueva ruta sin escalas entre Santiago y Filadelfia

Filadelfia — American Airlines inauguró el pasado jueves su nueva ruta estacional que conecta el Aeropuerto Internacional del Cibao (STI) en Santiago de los Caballeros con el Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL), lo que refuerza aún más su presencia en la República Dominicana.

Con este lanzamiento, la aerolínea opera ahora dos vuelos diarios desde STI a Miami (MIA), además de cuatro vuelos semanales a PHL durante toda la temporada de verano.

“Mientras continuamos fortaleciendo nuestro compromiso de más de 50 años con República Dominicana, nos enorgullece seguir ampliando nuestra presencia en el país”, afirmó Alexandre Cavalcanti, director Comercial para Florida, América Latina y el Caribe.

“Con este nuevo servicio a Filadelfia, estamos conectando a más partes del mundo con República Dominicana y Santiago, facilitando que los viajeros descubran la rica herencia cultural de la ciudad, sus vibrantes tradiciones y su cálida hospitalidad”, agregó.

Adicionalmente, American reanudó su servicio entre Santo Domingo (SDQ) y Filadelfia para la temporada de verano, operando diariamente desde el 21 de mayo hasta el 9 de septiembre de 2026, con Boeing 737.

Durante esta temporada de verano, American ofrecerá hasta 27 salidas diarias pico desde República Dominicana hacia Estados Unidos. Esto incluirá hasta seis vuelos diarios desde SDQ, catorce vuelos en días pico desde Punta Cana (PUJ), tres vuelos en días pico desde Puerto Plata (POP), hasta tres vuelos diarios desde Santiago (STI) y servicio diario desde La Romana (LRM).