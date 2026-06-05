Víctor Pavón juramenta en FP al excandidato a regidor de GenS Robert Valenzuela

Santo Domingo Norte.- El aspirante a alcalde por la Fuerza del Pueblo (FP) en esta demarcación empresario, Víctor Pavón, presidió el jueves la juramentación del ex candidato a regidor del partido Generación de Servidores(GenS), Robert Valenzuela y su equipo, quienes decidieron integrarse a la FP y respaldar a Leonel Fernández y a Pavón en el camino hacia la conquista de la Alcaldía de SDN.

Después de haberse juramentado Robert Valenzuela dijo que se integra al proyecto que encabeza Pavón motivado por la vocación de servicio, la cercanía con la gente y la visión de desarrollo que este posee.

Valenzuela se comprometió a trabajar junto a su equipo para fortalecer el liderazgo de Víctor Pavón, trabajar para el retorno de Leonel Fernández 2028 y contribuir a su meta Víctor Pavón de convertirse en el próximo alcalde de Santo Domingo Norte.

Con este paso, el proyecto de Pavón continúa ampliando su estructura de apoyo político y comunitario dentro del municipio. Pavón promueve una propuesta municipal participativa, humana y orientada a resolver problemas acumulados en la demarcación.

La actividad reunió a dirigentes de la Fuerza del Pueblo, entre ellos Jhonny Cuevas, Cándido Campaña, Yamel García, Erasmo Brito, Marcelo Heredia y Miguel Hernández, además de los aspirantes a regidores Rafael Frías y Junior Zabala, quienes respaldaron la integración del nuevo equipo político.