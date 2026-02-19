Víctor Pavón dialoga con Leonel Fernández sobre la municipalidad en su visita a Nueva York

Nueva York.- El alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y aspirante a alcalde por Santo Domingo Norte (SDN), empresario Víctor Pavón, visitó el martes al expresidente Leonel Fernández para tratar temas referentes a la municipalidad y a la Ley de Desechos Sólido en República Dominicana.

En el encuentro que se realizó en las oficinas de Funglode en Nueva York, Pavón y Leonel trataron temas sobre las debilidades en la ejecución de la citada ley y los riesgos fiscales que existen por falta de equidad fiscal e integridad democrática en la misma.

«El verdadero espíritu de esa ley no busca proteger al medioambiente como se ha querido decir, sino más bien ha sido utilizada como un instrumento político con el objetivo de beneficiar con los cuantiosos recursos que genera a las Alcaldías que controla el gobierno y su partido el PRM, de cara a las elecciones del 2028», destacó Pavón.

Pavón exhortó a los congresistas de la Fuerza del Pueblo a solicitar una modificación al reglamento de la ley, en la que se especifique con la mayor transparencia en que se invertirán los fondos provenientes de la ley y no que se convierta en un instrumento político para favorecer a los actuales alcaldes oficialistas.

El también líder del Movimiento Unidad Renovación y Orden (MURO) aprovechó la ocasión para felicitar a Leonel Fernández por haber contribuido a impulsar la equidad y las buenas ejecutorias de Ley de Medio Ambiente.

Dijo que Leonel ha sido el presidente que más ha contribuido en materia de medio ambiente y de municipalidad.

Pavón, quien busca la candidatura a la Alcaldía de Santo Domingo Norte por Fuerza del Pueblo, señaló que la Ley de Municipalidades debe ser asumida como un instrumento al servicio de los ayuntamientos, orientado a impulsar una dinámica de desarrollo en las distintas áreas de la demarcación.