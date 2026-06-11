Senador Taveras propone cambios al nuevo Código Penal para fortalecer libertad de expresión

Santo Domingo.-El senador independiente por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, depositó ante el Senado de la República, un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal, antes de su entrada en vigencia, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión, la libertad de opinión y la seguridad jurídica.

La iniciativa legislativa propone cambios específicos a los artículos 208, 209 y 310 del nuevo Código Penal, disposiciones que han generado debates entre juristas, comunicadores, académicos y sectores de la sociedad civil.

En relación con el artículo 208, referente a la difamación, el legislador propone que la sanción penal se limite exclusivamente a las imputaciones falsas realizadas de manera dolosa, eliminando conceptos que considera ambiguos o imprecisos y que podrían dar lugar a interpretaciones contradictorias o inseguridad jurídica.

Según la propuesta, la finalidad es garantizar que las disposiciones penales estén claramente definidas y evitar que puedan afectar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a emitir opiniones o formular críticas sobre asuntos de interés público.

Respecto al artículo 209, que tipifica la denominada difamación extorsiva, Taveras plantea su derogación al considerar que la conducta de extorsión ya se encuentra contemplada en el artículo 332 del propio Código Penal, por lo que entiende que existe una duplicidad normativa innecesaria.

En sustitución de esa disposición, el senador propone la creación de una figura de difamación agravada para aquellos casos considerados de mayor gravedad, con sanciones proporcionales a la conducta cometida y sin incurrir en duplicaciones legales.

De igual manera, la iniciativa contempla modificaciones al artículo 310, relativo a la injuria. En este aspecto, el legislador propone establecer mecanismos que protejan adecuadamente la libertad de opinión y el derecho a la crítica, reservando la intervención penal únicamente para conductas graves y realizadas de manera intencional.

La propuesta excluye expresamente del ámbito penal aquellas expresiones protegidas por la libertad de expresión y plantea sustituir las penas privativas de libertad por sanciones menos represivas, en consonancia con tendencias modernas del derecho penal y estándares democráticos de protección de los derechos fundamentales.

El senador sostuvo que las modificaciones buscan armonizar el nuevo Código Penal con los principios constitucionales y garantizar un equilibrio entre la protección de la honra y la reputación de las personas y el ejercicio de las libertades públicas reconocidas por la Constitución.

La iniciativa será conocida por las comisiones correspondientes del Senado, donde será objeto de estudio y discusión antes de su eventual conocimiento por el pleno de la Cámara Alta.

Por Luis Ramón López