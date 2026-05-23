Senador Antonio Marte solicita reunión con embajadora de EEUU para recuperar su visa

Santo Domingo.-El senador por la provincia Santiago Rodríguez y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Marte, solicitó públicamente una reunión con la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, con el propósito de que sea revisada su situación migratoria que le impide ingresar a territorio norteamericano.

El presidente del Partido Primero la Gente (PPG), expresó que desea exponer personalmente su caso ante la representante diplomática estadounidense, debido a que tiene hijos, nietos y bisnietos residiendo en los Estados Unidos, a quienes asegura no ha podido visitar por las restricciones existentes.

El también empresario del transporte terrestre, reiteró su llamado a la diplomática norteamericana para que le conceda una entrevista en su despacho y pueda conocer de primera mano los detalles de su situación.

“Quiero que me reciba, me vea y revise mi caso”, manifestó el legislador al referirse al impedimento que mantiene para viajar a territorio estadounidense.

El senador insistió en que su interés principal es poder reencontrarse con sus familiares residentes en los Estados Unidos.

El dirigente político reveló recientemente en una entrevista que durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández, la Embajada estadounidense ordenó la cancelación de su visa y que ha solicitado en dos ocasiones una nueva visa y que ambas le han sido negadas.

Por Luis Ramón López