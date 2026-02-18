Secretario general PRM en Boston dice David Collado representa continuidad del PRM

Nueva York.- El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Boston, Massachusetts, Alfredo Arias Collado, declaró que el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, representa la continuidad de esa organización en el 2028.

Arias Collado dijo que la necesidad de esa continuidad en el poder es lo que ha motivado el entusiasmo mostrado en los últimos días por la base del PRM, que está exteriorizando sus opiniones después de la celebración de su 11 aniversario con un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en Santiago.

Citó la publicaron de los resultados la Encuesta de Opinión Pública de la firma encuestadora ACD Media, realizada del 7 al 9 de febrero, donde el 40.8% de los ciudadanos entrevistados dijo que votaría por Collado, representando al PRM.

También destacó el respaldo público a una eventual candidatura presidencial de David Collado dentro del PRM, que a su entender comenzó a tomar forma luego de que el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, expresara de manera abierta su apoyo a las aspiraciones de Collado.

“Jean Luis destacó las cualidades de liderazgo de David Collado, resaltando su estilo de gestión y cercanía con la gente. El pronunciamiento es interpretado como el primer apoyo público y directo dentro de la estructura gubernamental a una eventual candidatura presidencial de Collado, lo que podría marcar el inicio de un movimiento interno de cara a los próximos procesos electorales”, dijo.

Alfredo Arias Collado concluyó que los mensajes de apoyo a una eventual candidatura presidencial de David Collado continuarán en toda la base, porque a su juicio “es la persona más idónea para que el PRM continue con el trabajo progresista que ha mantenido en el país nuestro presidente Luis Abinader”.