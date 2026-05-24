Proyecto Gonzalo Castillo designa a Rafael Méndez como supervisor de la Región Enriquillo

Barahona.- La coordinación nacional del proyecto político de Gonzalo Castillo anunció la designación del empresario Rafael Méndez, (Fefelo), como supervisor de la Región Enriquillo, una medida orientada a fortalecer la estructura organizativa y de dirección política en el sur del país.

Con este nombramiento, Méndez asume la responsabilidad inmediata de coordinar los trabajos políticos y estratégicos en las provincias que integran la Región Enriquillo. que la compone las provincias Barahona, Pedernales, Bahoruco e independecia.

El enfoque principal de Méndez, estará dirigido a impulsar la integración activa de dirigentes, líderes comunitarios y simpatizantes que respaldan el proyecto de Castillo a la Presidencia de la Republica.

Al dar a conocer la información, la dirección de la organización destacó la trayectoria, capacidad de trabajo y el arraigado compromiso de Fefelo en la zona, asegurando que su incorporación al equipo de supervisión consolidará el crecimiento y el posicionamiento del proyecto político en toda la geografía regional.

Por su parte, Rafael Méndez agradeció la confianza depositada por la alta dirigencia y manifestó su firme compromiso de trabajar de manera cercana con las bases del partido y los diversos sectores sociales.

Asimismo, enfatizó que concentrará sus esfuerzos en promover las propuestas y la visión de desarrollo de Gonzalo Castillo para el bienestar de la región y del país.

Finalmente, la dirección del proyecto político reiteró que continuará ampliando y dinamizando sus estructuras a nivel nacional, sumando a nuevos líderes comprometidos con el progreso de la República Dominicana.